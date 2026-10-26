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גל החיסולים נמשך

צה"ל ושב"כ חיסלו שני מפקדי חמאס בעזה

מפקד במערך המודיעין הצבאי ומפקד הנדסה בזרוע הצבאית של הארגון חוסלו בתקיפות אוויריות; בצה"ל: קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש

המחבלים שחוסלו (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל ושב"כ תקפו במהלך השבוע האחרון שני מפקדים בכירים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, וחיסלו אותם בתקיפות אוויריות.

בתקיפה שבוצעה במרחב העיר עזה שבדרום הרצועה חוסל המחבל מחמד חלאוה, שכיהן כמפקד במערך המודיעין הצבאי של הזרוע הצבאית של חמאס.

בתקיפה נוספת שנערכה בשבוע שעבר חוסל המחבל אחמד זהיר פואד אבו-עודה, שכיהן כמפקד הנדסה בזרוע הצבאית של הארגון.

בצה"ל ובשב"כ ציינו כי לאורך המלחמה, ובמיוחד בתקופה האחרונה, קידמו שני המחבלים מתווי טרור נגד ונגד אזרחי מדינת ישראל. עוד צוין כי הם פעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. שני המחבלים חוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו.

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