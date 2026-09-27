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נערים שמעו אותו

צעקות לעזרה מתוך היער: חולץ לאחר שעות ארוכות

נערים ששמעו צעקות לעזרה מיער במבשרת ציון הזעיקו את המשטרה • שוטרים סרקו את השטח ואיתרו אדם שנפל ונתקע במשך שעות רבות

החילוץ (צילום: דוברות המשטרה)

צעקות לעזרה שנשמעו מתוך יער באזור נתיב הפורצים במבשרת ציון הובילו לחילוץ של אדם שנפל ונתקע בשטח היער במשך שעות רבות. שוטרי תחנת הראל במחוז ירושלים הגיעו למקום בעקבות דיווח ממספר נערים, וחילצו את האזרח בשלום.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, מספר נערים שחלפו באזור נתיב הפורצים שמעו צעקות של אדם הקורא לעזרה. הנערים דיווחו למשטרה, ועל פי החשד האדם נמצא לכוד מתחת לעץ.

שוטרי תחנת הראל במחוז ירושלים הגיעו למקום והחלו בסריקות נרחבות באזור היער. במהלך הסריקות אותר האדם בתוך שטח היער, כשהוא זקוק לחילוץ.

מבירור ראשוני שנערך במקום עלה כי האזרח צעד בשביל במטרה לבדוק אפשרות גישה לרכבו, אך החליק ונפל לתוך שטח היער. הוא שהה במקום במשך שעות רבות, משעות אחר הצהריים ועד לאיתורו לפנות בוקר על ידי השוטרים.

השוטרים חילצו את האדם מהמקום בבטחה, והוא הועבר להמשך טיפול ובדיקה רפואית.

אזור נתיב הפורצים במבשרת ציון מוכר כשטח מיוער עם שבילים רבים, ומקרים של תקלות בשטח מתרחשים מעת לעת. כוחות החירום פועלים באופן שוטף לסייע לאזרחים הנקלעים למצוקה באזורים מרוחקים.

משטרהחילוץמשטרת ישראלמבשרת ציוןחילוץ והצלה

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