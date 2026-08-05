עשרות מתושבי הנגב התכנסו אתמול (יום רביעי) ברחבת עיריית באר שבע להפגנת תמיכה בסגן ראש העיר, שמעון טובול. ההפגנה התקיימה בעת שמפגינים אחרים קראו להדחתו, על רקע מחלוקת פוליטית סביב דמותו.

טובול, שהצטרף לאחרונה למפלגת "נעם לישראל" בראשות חבר הכנסת אבי מעוז, ידוע בזירה המקומית כמי שניהל מערכת בחירות עצמאית לרשויות המקומיות בבאר שבע מול תנועת ש"ס, והצליח להשיג שלושה מנדטים תחת רשימת 'דגל התורה'. לפני ימים ספורים עדכן באופן אישי את יו"ר 'דגל התורה', חבר הכנסת משה גפני, על החלטתו לפרוש מהמפלגה.

במהלך ההפגנה הביעו המשתתפים הערכה לטובול על פעילותו הציבורית ועל שירותו הארוך במילואים. הם פנו לראש העירייה בקריאה שלא להיכנע ללחצים המופעלים סביב ישיבת המועצה.

הדוברים הדגישו כי טובול, ששירת מאות ימים במילואים במהלך המלחמה האחרונה, ראוי להוקרה על תרומתו. לדבריהם, מדובר בנבחר ציבור שנבחר באופן דמוקרטי ומייצג את בוחריו, ומחאה של קבוצה קטנה אינה משקפת את עמדת תושבי באר שבע והנגב.

ממארגני ההפגנה נמסר: "הגענו היום כדי לעמוד מאחורי שמעון טובול ולהבהיר שיש ציבור גדול שלא מוכן לקבל את מסע ההכפשה המתנהל נגדו. שמעון הוא גיבור ישראל, אדם שעזב את ביתו ושירת מאות ימים במילואים כדי להגן על אזרחי המדינה בשעה שאחרים עסקו בהפגנות".

"אנחנו מאמינים שכל אדם זכאי להליך הוגן, ולא למשפט שדה שמונע משיקולים פוליטיים", הוסיפו המארגנים. "נמשיך לעמוד לצדו של שמעון ולתמוך בו עד שהאמת תצא לאור".

יצוין כי במסגרת הצטרפותו למפלגת "נעם", ישובץ טובול ברשימת המפלגה לקראת הבחירות לכנסת הקרובות. במפלגת 'נעם' אמורים להשיק מחר (יום רביעי) באופן רשמי את קמפיין הבחירות ולחנוך את מטה הבחירות המרכזי, במהלכו יוצג שמעון טובול באופן רשמי כחבר המפלגה החדש.