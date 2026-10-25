שמחה גדולה נחגגה בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות סאטמר בוויליאמסבורג, כאשר אלפי חסידים התכנסו לנישואי נכד האדמו"ר מסאטמר. החתן, בנו של הרה"צ רבי דוד דב דושינסקיא, רב בית המדרש 'אוהל פיגא' בקרית יואל ובן האדמו"ר מדושינסקיא, נישא לבת הרה"ג רבי יחזקאל דוד זינגר, ר"מ בישיבת 'אהבת תורה' סאטמר.

משפחת הכלה מונה בין צאצאיה את הגה"צ רבי שמואל צבי זינגר, חתן הגה"צ רבי יחיאל הלברשטאם מפאקשעוויץ טשענסקאוויץ, חתן הגה"צ רבי יקותיאל טייטלבוים. האדמו"ר מדושינסקיא הגיע במיוחד מארץ ישראל כדי להשתתף בשמחת נכדו ולפאר את החתונה בנוכחותו. לפני תחילת מעמד קבלת הפנים, זכו אלפי החסידים שהתכנסו במקום לעבור ולהתברך בברכת הבנים מפי האדמו"ר מסאטמר. במעמד קבלת הפנים עצמו, נשא הרבי מסאטמר דברי כיבושין וחיזוק כנהוג בחצר. השמחה נמשכה בהתרוממות רוח עד השעות הקטנות של הלילה. בשיא השמחה, פיזזו האדמו"רים בריקוד ה'מצווה טאנץ' לפני הכלה, בעוד אלפי החסידים מצהלים ומשתתפים בשמחה.