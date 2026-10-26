ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר צפוי להמריא מחר (יום שלישי) לפלורידה שבארצות הברית, לקראת ועידת 'חברותא' של מוסדות 'פני מנחם' שתתקיים בשבת הקרובה בעיר טמפה.

נודע כי סדר יומו של ראש הישיבה מחר יהיה צפוף במיוחד: בשעות הבוקר ישגר את קולו לטובת מפלגת אגודת ישראל, ומיד לאחר מכן יעשה את דרכו לנמל התעופה בן גוריון לקראת הטיסה לחו"ל.

בסיום טיש סעודה שלישית השבוע, התייחס הגר"ש אלתר למסע הקרוב ופנה אל קהל חסידיו בבקשה מיוחדת: "תפללו עבורי שאצליח בשליחותי, ושלא אכשל בגאווה וגסות הרוח".

"מדוע הם מחמירים גם לנהוג באלימות?"

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בדברי הקודש שנשא ראש הישיבה בטיש, בו השתתף בין היתר חתנו של האדמו"ר מסטריקוב, התייחס בחריפות רבה לאירועים החמורים שהתרחשו בשבוע שעבר, במסגרתם ננקטו צעדי אלימות קשים כנגד אדמו"רים חשובים מירושלים ומבני ברק — אירועים שעוררו גל גינויים נרחב בכלל החוגים החרדיים.

ראש הישיבה עמד על הפסוק בפרשת לך לך על ישמעאל "ידו בכל", והזכיר את המחלוקת בין פירוש התרגום לרש"י: האם כוונת הפסוק לידו המושטת לקבל כסף מכולם, או לידו המוכה ושלוחה להכות בכל.

בשלב זה עבר לעקוץ את השוליים שבמחנה שביזו את כבוד האדמו"רים, ואמר בחריפות:

"ישנם כאלו שחושבים 'שמחמירים' כמו שני הפירושים. מצד אחד ידם מושטת לגייס כספים בחו"ל בעד ההפגנות והמחאות שהם עורכים, ומצד שני הם גם 'מחמירים' ומבקשים לנקוט באלימות... אם רק היו מגייסים כספים, ניחא, אבל מדוע הם 'מחמירים' ומבקשים גם לנהוג באלימות?"

בקהילתו של הגר"ש אלתר מציינים כי בעקבות האירוע החמור שבו הותקף האדמו"ר מקרלין סטולין, שיגר ראש הישיבה מכתב חיזוק אישי אל האדמו"ר מקרלין.

במכתבו הזכיר את דרשת חז"ל בספרי על הפסוק "על מנת שיהיו סוקלין אתכם ומחרפין אתכם", כשהוא מוסיף בכאב: "אילו איכשר דרא לא היינו זקוקים לקיים תנאי זה בפועל, אך מאחר ולא איכשר דרא אנו נאלצים לראות כיצד מתקיימים הדברים בפועל".