הגאון הרב נפתלי וסרמן שליט"א מעביר את שיעור הדף היומי בתמצית של עשר דקות • השיעור זמין בעברית, אידיש ואנגלית • דף צ"ג במסכת חולין ממוצאי שבת קודש

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