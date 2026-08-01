שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף צ"ג - בלשון הקודש:
הדף היומי
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שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף צ"ג - באידיש:
הדף היומי
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שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף צ"ג - באנגלית:
הדף היומי
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הגאון הרב נפתלי וסרמן שליט"א מעביר את שיעור הדף היומי בתמצית של עשר דקות • השיעור זמין בעברית, אידיש ואנגלית • דף צ"ג במסכת חולין ממוצאי שבת קודש
שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף צ"ג - בלשון הקודש:
הדף היומי
שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף צ"ג - באידיש:
הדף היומי
שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף צ"ג - באנגלית:
הדף היומי
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