האם איילה דוידזון ז"ל נפטרה • האב התעורר למציאות הקשה

טרגדיה כפולה ומזעזעה: זמן קצר לאחר שהרב שלמה זלמן בן גליה אייגה דוידזון התעורר ממצבו הרפואי הקשה ועודכן על ידי הרופאים וגורמי המקצוע כי בנו הפעוט אבינועם מאיר ז"ל נהרג בתאונה המחרידה בכביש 1, נודע כעת כי רעייתו איילה ז"ל, שנפצעה באורח אנוש בתאונה, נפטרה מפצעיה בבית החולים.

התאונה הקשה התרחשה ביום שישי האחרון בשעות הצהריים בכביש 1, סמוך לקטע שבין מחלף נווה אילן לקריית יערים. המשפחה הייתה בדרכה לשהות במהלך השבת בירושלים, כאשר הרכב הפרטי שבו נסעו התנגש בעוצמה רבה באוטובוס שעמד וחנה בשול הדרך. על פי הנמסר, בני המשפחה שכרו שירותיו של נהג פרטי - דרייבר - לצורך הנסיעה. שאר ילדי המשפחה נשארו בבני ברק אצל הסבא והסבתא, ובכך ניצלו מהאסון הכבד. מעוצמת ההתנגשות, הרכב הפרטי התרסק לחלוטין, וכוחות הצלה נדרשו לבצע פעולות חילוץ מורכבות של הלכודים. הפעוט אבינועם מאיר ז"ל, בן חודש בלבד, נפצע באורח אנוש ונקבע מותו בבית החולים שערי צדק בירושלים. הוא היה נכדם של יבדלחט"א הרב אהרן סלר מבני ברק ושל הרב אריה דוידזון מבני ברק. כעת, במהלך שעות היממה האחרונות, נודע כי גם האם איילה ז"ל נפטרה מפצעיה הקשים, והותירה את המשפחה ובאב במצב של צער וכאב כפול.

חובש רפואת חירום במד"א, מאיר גרשוני, ופרמדיק מד"א נדב טייב, תיארו את המראות הקשים שראו עם הגעתם למקום: "מדובר בתאונת דרכים קשה וטרגית. התנגשות חזיתית בין רכב פרטי לאוטובוס שחנה בשול הדרך". כוחות איחוד הצלה שהגיעו לזירה סייעו בפעולות החילוץ המורכבות.

הנהג הדרייבר שנהג ברכב עדיין מאושפז במצב קשה בבית החולים. הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואתו השלמה, יחד עם תפילות לרפואת ונחמת האב הרב שלמה זלמן דוידזון שליט"א, שהתעורר למציאות קשה ביותר של אובדן בנו ורעייתו בתאונה המחרידה.

השמות לתפילה: הרב שלמה זלמן בן גליה אייגה - לרפואה שלמה ולנחמה. הנהג - לרפואה שלמה. תהא נשמתם של הפעוט אבינועם מאיר בן הרב שלמה זלמן ושל האם איילה בת ר' אהרן צרורות בצרור החיים.