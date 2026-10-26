ברוך דיין האמת: בירושלים התקיימה היום (שני) הלווייתה של האשה החשובה מרת שאשא הירש ע"ה, שזכתה לאריכות ימים ושנים והשיבה הבוקר את נשמתה לבוראה עטורה במעשים טובים.

המנוחה ע"ה בנתה את ביתה לצד בעלה, הרה"ח ר' חיים הירש ז"ל, ממזקני וחשובי חסידי בעלזא בבני ברק. במשך שנים רבות מסר ר' חיים ז"ל נפשו להסיע את ילדי תלמוד התורה של חסידות בעלזא בעיר, והעמיד דורות של יראי שמים. יחד חינכו את צאצאיהם בדרכי התורה והחסידות.

המנוחה הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנים ובנות, רבנים ומרביצי תורה. בין בניה: הרה"ח ר' יחיאל הירש, המשמש כבעל תפילה אצל האדמו"ר מבעלזא שליט"א; הרה"ג ר' סיני הירש, מגבאי האדמו"ר מבעלזא ור"מ בהיכל בית המדרש הגדול; והרה"ח ר' יהושע הירש, העומד בראש צוות המפקחים מטעם בד"ץ 'מחזיקי הדת' בעלזא.

מסע הלוויה החל הבוקר בבני ברק, מביתה ברחוב מהר"ל 10, ומשם המשיך לירושלים. בשעה 13:00 עבר מסע הלוויה מבית ההלוויות שמגר דרך היכל בית המדרש הגדול בקריית בעלזא בירושלים, לעבר בית העלמין הר המנוחות, שם נטמנה לנוחות עולמים.

תנצב"ה.