השגריר החרדי מסר את הכדור, נתניהו "ניגח": האיחול לארגנטינה | צפו

- צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ צילום: צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ 10 10 0:00 / 1:23

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בלשכו עם שגריר ארגנטינה בישראל, הרב שמעון אקסל ואחניש, לשיחה מדינית חמה שהדגישה את היחסים הקרובים והמתהדקים בין שתי המדינות.

המפגש, שהתאפיין באווירה לבבית וידידותית במיוחד, הציג את שיתוף הפעולה הדיפלומטי האסטרטגי שמובילים המנהיגים, כאשר ברקע עומד אירוע הספורט הבינלאומי הגדול שיתקיים מחר. במהלך המפגש, הציג השגריר ואחניש לראש הממשלה חולצה רשמית של נבחרת ארגנטינה וכדור תואם, שנשלחו כסימן לידידות בין העמים. בסרטון שמתעד את המפגש, נראה נתניהו כשהוא מפגין מיומנות ואף מוסר את הכדור לשגריר בנגיחה יצירתית, לקול צחוקם של הנוכחים בחדר. השגריר הסביר לנתניהו כי מדובר בחולצה מקורית וייחודית, שכמעט ולא ניתן להשיג כעת, בשל הביקוש האדיר בארגנטינה ובעולם כולו.

( צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ )

( צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ )

בשלב הבא של המפגש, השמיע השגריר ואחניש לראש הממשלה הקלטה עם דרישת שלום אישית מנשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי. הנשיא הארגנטינאי מסר לנתניהו: "אתה חבר שלי ותמיד תומך בנו. שמחתי לשמוע שאתה בעד ארגנטינה בגללי".

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נתניהו האזין בקשב רב למכשיר הטלפון שהחזיק השגריר, והשיב מיד במסר אישי חם משלו, אותו ביקש להעביר ישירות לנשיא מיליי: "חאבייר אתה חבר. חבר אמיתי. אנחנו תומכים בך ותומכים בארגנטינה בכל כך הרבה דרכים, כולל מחר. בהצלחה!".

בהמשך השיחה הסביר ראש הממשלה נתניהו את החשיבות ההיסטורית שהוא רואה במערכת היחסים הנוכחית עם הממשל בבואנוס איירס. נתניהו ציין כי הוא אינו מסתיר את תמיכתו בארגנטינה, ומאמין שמרבית אזרחי ישראל שותפים לתחושה זו.

לדבריו, הסיבה המרכזית לכך היא המהפכה הדיפלומטית שהוביל הנשיא מיליי מאז כניסתו לתפקיד, אשר שינתה מהקצה אל הקצה את יחסה של ארגנטינה כלפי מדינת ישראל, והפכה אותה לאחת הידידות הגדולות והנאמנות ביותר של ישראל בזירה הבינלאומית. המפגש נחתם בקריאה המשותפת "באמוס ארגנטינה" ובאיחולי הצלחה הדדיים.