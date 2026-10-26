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בחירות לסנאט האמריקני

טראמפ מזהיר: המועמד לסנאט במישיגן "ג'יהאדיסט"

הנשיא האמריקני תקף בחריפות את עבדול אל-סייד, המועמד הדמוקרטי, וטען כי יהיה צורך להעבירו בגלאי מתכות לפני כניסה לסנאט • המירוץ עשוי להכריע מי ישלוט בסנאט

(צילום: שאטרסטוק, צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית החריף אתמול את מתקפתו הפוליטית נגד עבדול אל-סייד, המועמד הדמוקרטי לסנאט ממדינת מישיגן, והזהיר מפני האפשרות שאדם בעל השקפות קיצוניות יגיע לאחד ממוקדי הכוח המרכזיים בארצות הברית.

במהלך עצרת שקיים בעיר פורט הורון, הסמוכה לגבול קנדה, כינה טראמפ את אל-סייד "ג'יהאדיסט" והדגיש כי הוא "נמצא בצד של הטרוריסטים". הנשיא אף הצהיר כי יהיה צורך להעביר את המועמד דרך גלאי מתכות לפני שיורשה להיכנס לבניין הסנאט.

טראמפ הזכיר שוב ושוב את פיגועי 11 בספטמבר 2001, והשווה את הצורך למנוע את כניסתו של אל-סייד לסנאט למאבקם של הנוסעים בטיסה 93 מול חוטפי המטוס. הנשיא הבהיר כי הגיע למישיגן כדי למנוע מ"חבר בתנועת האחים המוסלמים, שהוא ג'יהאדיסט מוסלמי", להפוך לסנאטור אמריקני.

המתקפה משתלבת בניסיונו של טראמפ להפוך את הבחירות לסנאט במישיגן למאבק על ביטחון המדינה, ולא להתמודדות מפלגתית שגרתית. המירוץ בין אל-סייד לבין המועמד הרפובליקני מייק רוג'רס נחשב לאחד המרוצים שעשויים להכריע איזו מפלגה תשלוט בסנאט האמריקני.

אל-סייד, שכיהן בעבר בתפקיד בתחום בריאות הציבור בדטרויט, עשוי להפוך למוסלמי הראשון שיכהן בסנאט האמריקני אם ינצח בבחירות. הוא דוחה את ההאשמות המופנות כלפיו ומגדיר את הטענות בדבר חוסר נאמנותו למדינה כ"מבישות". לדבריו, אין לו כל קשר לארגוני קיצון.

אל-סייד השיב לטראמפ בעצרת שערך מאוחר יותר באותו יום בעיר גרנד ראפידס. הוא אמר כי אינו מוטרד מהאופן שבו הנשיא הוגה את שמו או מציג אותו, והוסיף בפני תומכיו: "לא אכפת לי אפילו שהוא זוכר את השם המלא שלי, כי אחרי נובמבר הוא יוכל פשוט לקרוא לי 'סנאטור'".

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