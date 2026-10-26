אדמירל טורקי בדימוס שיגר איומים חריפים במיוחד כלפי ישראל במהלך ריאיון שהעניק לפלטפורמת המדיה הטורקית GZT. פרופ' ג'יהאת יאיצ'י, שכיהן בעבר כראש מטה חיל הים הטורקי ונחשב לאבי דוקטרינת "המולדת הכחולה" (Mavi Vatan), הצהיר במהלך הריאיון: "אם הצבא הטורקי והצבא הישראלי יעמדו זה מול זה, הצבא הטורקי ימעך את צבא ישראל כמו חרק".

יאיצ'י, שניתח במהלך הריאיון מפות ביטחוניות של המזרח התיכון, הוסיף וטען כי במקרה של עימות צבאי "מיליוני גברים טורקים יצעדו דרומה". האדמירל בדימוס האשים את ישראל בניהול מבצע תודעתי שמטרתו לגרור את האזור למלחמות עדתיות ולהשתלט על נתיבי סחר קריטיים בים האדום.

יאיצ'י אינו דמות שולית בטורקיה. מדובר בקצין בכיר לשעבר שפיתח את דוקטרינת "המולדת הכחולה", תפיסה אסטרטגית השואפת להרחיב את הריבונות הימית של טורקיה בים התיכון. יחד עם זאת, מאז פרישתו ב-2020 הוא משמש כחוקר עצמאי ואינו מייצג באופן רשמי את משרד ההגנה הטורקי או את הפיקוד העליון של הצבא.

למרות שהתבטאויותיו מתיישבות היטב עם הקו הלוחמני של הנשיא ארדואן, מומחי אסטרטגיה וביטחון ממהרים להרגיע ומדגישים כי מדובר ברטוריקה גרידא ולא באיום מבצעי ממשי. הסיבות לכך רבות: ראשית, אין גבול משותף בין שתי המדינות, ועימות קרקעי אינו אפשרי ללא מעבר דרך סוריה או לבנון – תרחיש מורכב ומסוכן ביותר.

שנית, טורקיה היא חברה בברית נאט"ו, ועימות ישיר מול ישראל – הנהנית מגיבוי אמריקאי חזק – עלול להמיט אסון על כלכלת טורקיה ועל יחסיה עם המערב. בנוסף, ההתבטאויות מיועדות בעיקר לליבוי רגשות ברחוב הטורקי ולחיזוק התדמית הלאומנית של המשטר.

בחודשים האחרונים הגבירה טורקיה את הפעילות הצבאית שלה באזור, אך בדרכים שונות. טורקיה עברה לשיגור רציף של כטב"מים זולים לעבר יוון, במקום "קרבות אוויר" מדומים ויקרים בין מטוסי F-16 מאויישים. המטרה: איסוף מודיעין, בחינת מערכות ההגנה היווניות ושחיקה כלכלית של אתונה.