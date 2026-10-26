בית המשפט המחוזי ( צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90 )

בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את יועץ התקשורת והאסטרטגיה יצחק (צחי) ליבר בעבירות של תיווך לשוחד, הלבנת הון וסיוע בהכנת פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים. השופט שמואל מלמד קבע כי ליבר קיבל ממיקי גנור, נציג תאגיד טיסנקרופ בישראל, תשלומים בסכום כולל של כ-94 אלף שקלים, שנועדו להעברת שוחד לדוד שרן, לשעבר מנהל לשכת ראש הממשלה וראש הסגל.

על פי הכרעת הדין, ליבר, שהיה חבר קרוב של שרן, קיבל את הכספים בשתי העברות שבוצעו בשנים 2014 ו-2016. ההעברה הראשונה, בסך כ-35 אלף שקלים, הועברה לחברה שבבעלותו בנובמבר 2014. ההעברה השנייה, בסך כ-58 אלף שקלים, הועברה באוגוסט 2016 לחברה שבבעלות שותפו. בית המשפט קבע כי התשלומים הוצגו כתמורה עבור שירותי ייעוץ, אך למעשה שימשו להעברת כספי שוחד לשרן, תוך הסוואת הקשר הכספי באמצעות חברות וחשבוניות כוזבות. הודאות במשטרה וטענות נגד החוקרים האם נתניהו חסין מתביעת בר? עושים סדר דוד קליין | 14.10.26 ברוורמן דורש חצי מיליון ₪ מאיזנקוט בבלי | 15.10.26 במהלך חקירתו במשטרה הודה ליבר במעורבותו בהעברת הכספים, אולם בהמשך חזר בו מהודאותיו. במשפט טען כי הכספים שקיבל מגנור היו תשלום לגיטימי עבור שירותי ייעוץ תקשורתי ואסטרטגי שהעניק לו.

( צילום: פלאש 90 )

ליבר טען עוד כי הודאותיו נגבו בעקבות לחצים פסולים מצד החוקרים, ובהן פגיעה בזכותו להיוועץ בעורך דין, שימוש במעצר ובתפיסת רכוש כאמצעי לחץ, והבטחות לשחרורו אם יודה.

השופט מלמד בחן את הטענות ודחה את בקשת ההגנה לפסול את ההודאות. הוא קבע כי ניתן להסתמך עליהן וכי הן משקפות הודאות אמת.

במסגרת הכרעת הדין נבחנה גם גרסתו של גנור, ששימש בעבר עד מדינה בפרשה ובהמשך חזר בו מגרסתו המפלילה. בית המשפט קבע כי הודאותיהם של ליבר וגנור נתמכות בראיות נוספות, ובהן רישומים, מסמכים ומחקרי תקשורת.

הכספים הוסוו באמצעות חשבוניות

השופט קבע כי ליבר שימש גורם מתווך להעברת כספים בין גנור לשרן, וכי היה מודע לתכלית העברת הכספים ולצורך בהסוואת הקשר.

על פי הכרעת הדין, העברת התשלומים באמצעות החברות והנפקת החשבוניות נועדו להציג את הכספים כתשלומים עסקיים לגיטימיים, אף שלא ניתנו תמורתם שירותים המצדיקים אותם.

בית המשפט קבע כי בכך התקיימו גם יסודות עבירת הלבנת ההון, לצד עבירת הסיוע להכנת פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים, שנועדה לסייע לגנור ולחברה שבבעלותו להתחמק מתשלום מס.

השופט: מדובר בפרשה עבריינית אחת

לצד ההרשעה, השופט לא קיבל את עמדת הפרקליטות שלפיה יש להרשיע את ליבר בעבירות נפרדות בגין כל אחד משני התשלומים.

לדבריו, פיצול המעשים לעבירות נפרדות הוא מלאכותי, משום שמדובר במסכת עובדתית מתמשכת אחת.

בהתאם לכך, ליבר הורשע בעבירה אחת של תיווך לשוחד, בעבירה אחת של עשיית פעולה ברכוש אסור ובעבירה אחת של סיוע להכנת פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים.

הכרעת הדין ניתנה לאחר שהתיק הועבר לשופט מלמד בעקבות מותו של השופט בני שגיא ז"ל, שניהל את שמיעת הראיות. השופט מלמד הבהיר כי הכרעתו התבססה על הראיות והחומרים שהוגשו במהלך ההליך הקודם, מבלי ששמע מחדש את העדים.

מדובר בהליך נפרד מכתב האישום המרכזי בפרשת הצוללות, המתנהל נגד גנור, שרן ונאשמים נוספים. הכרעת הדין הנוכחית מתייחסת לאחריותו הפלילית של ליבר בלבד.