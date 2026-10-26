השופט עופר גרוסקופף מבית המשפט העליון מתכנס היום (שני) לדון בבקשה דחופה שהגישו ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי שמואל מרקוביץ ועמותת "מסורת התורה", לעיכוב ביצוע פסק הבוררות המורה על פינוי היכל הישיבה, הפסקת השימוש בשם 'פוניבז'' וחיוב כספי של כ-10 מיליון שקלים.

הדיון מתקיים שבועות ספורים לאחר שניתן צו מניעה ארעי שמנע את ביצוע הפינוי בעיצומו של חול המועד סוכות. כעת יוכרע האם מאות עמלי התורה יוכלו להמשיך בחוק לימודם על הגבעה בבני ברק עד לתום הליכי הערעור, או שמא יפקע הצו באופן שיעמיד בסכנה מיידית את המשך קיומה של הישיבה.

בבקשה הדחופה שהונחה על שולחן השופט, מתוארת תמונת מצב חמורה של סכנה מיידית לחיסול מוסדות התורה ופגיעה חסרת תקדים במאות בני תורה בעיצומו של זמן הלימודים. הישיבה מונה 1,266 תלמידים ואברכי כולל שקועים באוהלה של תורה, בהם מאות נערים צעירים וכ-837 בחורים הלנים בפנימיות.

המבקשים הדגישו כי הישיבה היא ביתם של התלמידים לכל דבר, ופינוי מיידי ישליך מאות בני ישיבות לרחוב באין אכסניה חלופית. על פי חוות דעת מקצועיות שצורפו לבקשה, שיכון מוסד בסדר גודל כזה דורש מתחם בנוי של 18,000 עד 25,000 מ"ר – פרויקט שאיתורו והכשרתו ייארכו לפחות שנתיים ובעלות עתק של כ-200 מיליון שקלים.

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עוד צוין בבקשה כי עקב חובת הגשת הדו"חות הכספיים עד סוף החודש, חיוב מיידי של כ-10 מיליון שקלים יביא לגירעון שיגרור שלילת תקציבים ורישיונות. מצב זה מאיים להביא לסגירתם המיידית של שרשרת מוסדות המונים כ-2,100 לומדים.

ישיבת פוניבז' – ספינת הדגל של עולם הישיבות הליטאי – נוסדה מחדש בארץ הקודש בשנת תש"ד על ידי מרן הרב מפוניבז', הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצוק"ל, כדי להקים עולה של תורה מחורבן יהדות ליטא. תחת הנהגת גדולי הדור, ובראשם מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצוק"ל, הפכה הישיבה למעצמת התורה הגדולה בעולם.

לאחר פטירת בנו, נשיא הישיבה הגאון רבי אברהם כהנמן זצ"ל, פרצה מחלוקת כואבת ועמוקה שהעסיקה את עולם התורה במשך עשורים. פסק בוררות היסטורי משנת תש"ס קבע חלוקה בין הנשיאות הגשמית שהופקדה בידי הגר"א כהנמן, לבין ההנהגה הרוחנית בראשות הגר"ש מרקוביץ', מתוך כוונה ש"כל אחד יהא מלך בעירו". אולם השלום לא האריך ימים, והישיבה נחלקה לשתי ישיבות הפועלות במקביל באותו המתחם.

בנובמבר 2025 ניתן פסק בוררות של הבורר השופט בדימוס דוד חשין, אשר קבע כי פקעו זכויותיו של הגר"ש מרקוביץ' במתחם והורה על פינוי תלמידיו, איסור שימוש בשם 'פוניבז'' וחיוב כספי כבד. פסק זה אושר באוגוסט האחרון בבית המשפט המחוזי, וכעת עומד למבחן בערכאת הערעור.

המבקשים מדגישים כי אף הבורר עצמו עמד בפסק דינו על החשש הכבד שמא ייגרם "חלילה הרס ואובדן של הישיבה", וקבע כי העברת השטחים אינה נצרכת לתפקודו השוטף של הפלג השני, אשר הרחיב לאחרונה את בנייני הפנימייה ופתח את שנת הלימודים כסדרה. מנגד, ביצוע מיידי של הפינוי ימיט חורבן בלתי הפיך על המוסדות.

כפי שדיווחנו בעבר, השופטת יהודית שבח תלתה את כל האלימות בצד אחד, אישררה את הפסיקה של הבורר דוד חשין והשיתה היטל כספי נוסף בסך 75 אלף ש"ח על עמותת מסורת התורה כהוצאות שכר הטרחה של נשיא ישיבת פוניבז' הגר"א כהנמן.

הכרעת השופט גרוסקופף צפויה להתקבל בשעות הקרובות, כאשר עיני עולם התורה כולו נשואות בדאגה לתוצאות הדיון שיקבעו את עתיד מקום תורתם של מאות הלומדים.