במהלך השבוע שעבר אירע מקרה חריג במרכז מסחרי בישוב ראש פינה שבצפון הארץ, כאשר עורך דין בן כארבעים נעצר בחשד שביצע מעשה אלים כלפי רכב שבתוכו שהתה בת זוגו. לפי הדיווחים, החשוד שבר את שמשות הרכב באמצעות פטיש בעוד האישה נמצאת בתוכו. הדיווח על האירוע הגיע למוקד החירום של המשטרה ביום שני, י"ז באב (12 באוגוסט), בשעות אחר הצהריים. עדי ראייה שהיו במקום מסרו למשטרה כי ראו אדם מנפץ שמשות של רכב בעזרת פטיש, וכי אישה יצאה מהרכב ונמלטה מהמקום במהלך האירוע.

הנה הם באים, גדודים גדודים של לוחמים מזהירים | מעייריב איצלה כץ | 13.08.26 28

כוחות משטרה ממחוז הצפון הוזעקו למקום האירוע במהירות ועצרו את החשוד, תושב הצפון המשמש כעורך דין. בחקירה ראשונית שנערכה עמו התברר כי האירוע התרחש לאחר ויכוח שהתפתח בינו לבין בת זוגו זמן קצר לפני כן. החשוד שבר את שמשות הרכב בעת שהאישה עדיין שהתה בתוכו.

מעצרו של עורך הדין הוארך בבית המשפט, והיום צפויה המשטרה להגיש בקשה נוספת להארכת מעצרו בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת. הבקשה מתבססת על חומרת המעשה ועל נסיבות האירוע. דוברות משטרת ישראל מסרה כי "המשטרה תמשיך לפעול בנחישות וללא פשרות כנגד כל מי שמהווה סכנה לביטחונו ולשלומו של אדם, ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין מול מפירי החוק".