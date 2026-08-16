מבצע משטרתי סמוי שהתנהל בחודש האחרון באזור מטה יהודה הסתיים אתמול במעצרם של שלושה חשודים בגניבות חקלאיות. בשיאו של המבצע, שכונה "שדה ירוק", נמלט ראש החוליה החשודה רגלית מכוחות הביטחון, אך נתפס לבסוף כשהוא מסתתר על עץ - לאחר מרדף שנמשך כארבעה קילומטרים.

החקירה נפתחה בעקבות דיווחים שהתקבלו במשטרה על סדרת גניבות חקלאיות ביישובים באזור מטה יהודה. בלשי מג"ב מתחנת מטה יהודה ערכו בירור מקיף, במהלכו נאספו ראיות שהצביעו על חשוד מרכזי - תושב כפר סוריף בשנות השלושים לחייו, שעל פי החשד עמד בראש החוליה.

ביום רביעי שעבר הגיעו בלשי מג"ב מתחנת מטה יהודה, בליווי לוחמי מג"ב איו"ש, לביתו של החשוד בכפר סוריף ועצרו אותו. על פי החומר שנאסף, הוא מקושר לסדרת הגניבות החקלאיות שבוצעו באזור במהלך התקופה האחרונה.

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למחרת, ביום חמישי, קיבלו כוחות הביטחון מידע מודיעיני לפיו ראש החוליה החשודה שוהה בשטח ישראל. בעקבות המידע יצאו לפעולה כוחות תחנת מטה יהודה של מג"ב ירושלים, בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי דרום של מג"ב והיחידה האווירית של משטרת ישראל.

במהלך הפעילות נעצר חשוד נוסף, אולם ראש החוליה החל לברוח רגלית. הכוחות יצאו אחריו למרדף ממושך שנמשך לאורך כארבעה קילומטרים, עד שאיתרו אותו מסתתר על עץ. הלוחמים הורידו אותו מהעץ והשלימו את מעצרו.

במסגרת הפרשה נעצרו שלושה חשודים, תושבי כפר סוריף בשנות השלושים והארבעים לחייהם. כמו כן נתפס רכב הנושא לוחיות זיהוי מזויפות, אשר על פי החשד שימש את חברי החוליה לביצוע הגניבות החקלאיות באזור.

החשודים והממצאים הועברו להמשך טיפול בתחנת מטה יהודה של מג"ב ירושלים. מדוברות המשטרה נמסר כי הגורמים הביטחוניים ימשיכו לפעול בנחישות נגד גניבות חקלאיות הפוגעות בפרנסתם של החקלאים באזור.

יצוין כי בחודשים האחרונים מתמודדת המשטרה עם גל גניבות חקלאיות באזורים שונים בארץ. בין המקרים שדווחו לאחרונה: הגשת כתב אישום נגד שלושה נאשמים בגניבת 56 כבשים ממכון וולקני, כאשר חלק מהכבשים היו כבשי מחקר בעלי ערך מדעי ייחודי. במקרה אחר, תושב הצפון הצליח לאתר את הסוס שנגנב מביתו באמצעות רשתות חברתיות, לאחר שהסוס הוצע למכירה באינטרנט, ושוטרי תחנת אום אל פחם פעלו במהירות והשיבו אותו לבעליו.