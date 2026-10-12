שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פתח בימים האחרונים במתקפה חריפה כלפי הציבור החרדי ומנהיגיו, תוך שהוא משתלח בחריפות כלפי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א.

במפגש בחירות שערך 'ערוץ 7' ובכנס נוסף בעופרה, השמיע השר התבטאויות קשות כלפי עולם התורה והטיח האשמות בציבור החרדי.

במהלך השיחה ב'ערוץ 7', נשאל סמוטריץ' מדוע בחר שלא להגיב פומבית לביקורת שהשמיע כלפיו הגאון רבי דב לנדו שליט"א. השר ניסה בתחילה להימנע מהתייחסות ישירה, אך עבר במהרה להתבטאות חריפה.

השאלה התייחסה לדברי הגאון רבי דב לנדו שליט"א שצוטטו לאחרונה בערוץ 12, והובאו כבר לפני למעלה משנה וחצי ב'כיכר השבת', בנוגע לציונות הדתית.

"שלא תהיה חס וחלילה שתיקה כהסכמה, כי 'היזהרו בגחלתן'", פתח השר. "אם הייתי חושב שזה יועיל להגיב, אני לא מגיב לתלמיד חכם". אולם מיד לאחר מכן הוסיף משפט שעורר סערה: "אגב, זה כואב לי, ואני מתפלל לקב"ה שיחזיר גם אותו בתשובה, אבל לא צריך להגיב".

סמוטריץ' דחה את הביקורת החרדית, והבהיר כי הוא שלם לחלוטין עם דרכו: "עמדתנו ידועה, תפיסת העולם שלנו ברורה. ברור לי שתורת הציונות הדתית, שמחברת תורה וחיים וספרא וסייפא, היא האמת, ואותה אנחנו מקדמים".

"החרדים כפויי טובה לקב"ה"

השר לא הסתפק בכך, ועבר למתקפה ישירה כלפי הציבור החרדי כולו. הוא התגאה בשורה של צעדים כלכליים שביצע במסגרת תפקידו במשרד האוצר, שלטענתו נועדו להגביר את הפיקוח על המוסדות החרדיים: "ניתקנו את הרשתות של החרדים ממערכת מרכב"ה, הכנסנו 12 חשבים, חייבנו מבחני מיצ"ב ברשתות".

לדברים אלו הוסיף אמירה קשה: "החרדים כפויי טובה לקב"ה. הם עיוורים לחלוטין. אני לא מבין איך אפשר היום להיות חרדי".