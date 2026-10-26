לפיד וגולן נגד איזנקוט: "זה שקר מסוכן"

יממה לפני הבחירות, המאבק הפנימי בגוש השינוי מגיע לשיאו. יו"ר 'ישר!' גדי איזנקוט ממשיך לקדם את המסר שרק אם מפלגתו תהיה הגדולה ביותר בגוש היא תוכל להוביל את השינוי, אך יריביו — יאיר לפיד ויאיר גולן — יצאו נגדו בחריפות והאשימו אותו בהפצת "שקר מסוכן".

איזנקוט פרסם הודעה בה טען כי "יש 'דרך' אחת להביא את השינוי ולהחליף את נתניהו - ישר! חייבת להיות המפלגה הגדולה בישראל". הוא קרא לבוחרים: "ביום שלישי ה-27.10 בוחרים 'דרך' בקלפי".

לפיד הגיב בחריפות לקמפיין של איזנקוט. "אם הגיעה אליכם ההודעה בווטצאפ ש'מסבירה' שבשיטת הבחירות שלנו הקולות 'עולים למעלה' למפלגה הגדולה, אתם חייבים לדעת: זה פשוט לא נכון", כתב יו"ר 'יש עתיד'.

לפיד הסביר את שיטת הבחירות: "קולות למפלגה שלא עברה את אחוז החסימה נזרקים לפח. הם לא 'עולים' לאף אחד, גם לא למפלגה 'הגדולה'. כשנזרקים קולות, הם לא נספרים. שתי הרשימות שעל הגדר, וינטר והנדל-זליכה, הן רשימות ימין. אם הן נופלות, הקולות שלהן לא 'הולכים לקואליציה של נתניהו'. הם הולכים לפח".

כדוגמה, הפנה לפיד לבחירות 2022: "מרצ נפלה ב-4,062 קולות. אילו מרצ היתה עוברת, היו רק 62 לגוש נתניהו. לא היה שום 'מנדט שעבר לליכוד כי היא הגדולה'". הוא הוסיף כי "הפעם כל מפלגות הגוש שלנו עוברות, וכולן חתומות בהסכמי עודפים זו עם זו".

גם יאיר גולן, יו"ר 'הדמוקרטים', יצא נגד קמפיין המפלגה הגדולה. "גדי איזנקוט, חברי, הוא מנהיג ראוי, אבל האמת חייבת להיאמר עכשיו: קמפיין המפלגה הגדולה הוא טעות. זה שקר מסוכן", כתב.

גולן טען כי "זה קמפיין שנועד להחליש אותנו, את הדמוקרטים. את האנשים שנלחמו פה ארבע שנים. את הציבור שיצא לרחובות להגן על הדמוקרטיה". לדבריו, "גוש בלי דמוקרטים חזקים הוא גוש חלש. גוש שעלול להתפורר ברגע המבחן".

יו"ר 'הדמוקרטים' הפנה גם הוא לבחירות הקודמות: "היינו בסרט הזה בבחירות הקודמות, לפיד הוביל את קמפיין המפלגה הגדולה והפסדנו את הבחירות. כדי להקים ממשלה צריך רוב בגוש, וכדי להוביל שינוי אמיתי צריך עמוד שדרה".

לפיד התייחס גם לטענה לפיה "ב-90 אחוז מהמקרים המנדט ניתן למפלגה הגדולה". "שוב, זה סתם שקר", כתב, והפנה לדוגמאות מהשנים האחרונות: "2009: קדימה 28, ליכוד 27. נתניהו הקים ממשלה. 2019: כחול לבן 33, ליכוד 32. לא קמה ממשלה. 2021: ליכוד 30, יש עתיד 17. בנט ואני הקמנו ממשלה".

גולן סיכם את מסריו בקריאה לאיזנקוט: "אני קורא לחברי גדי - בוא נעבוד ביחד, לא אחד נגד השני. ידענו לשמור על ישראל על מדים, בוא נעשה את זה גם עכשיו".

המאבק הפנימי בגוש השינוי מתרחש על רקע סקרים המצביעים על תיקו בין שני הגושים, כאשר כל מנדט עשוי להכריע את התוצאה הסופית.