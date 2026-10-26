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עם עקיצה מרומזת

השותף לשעבר של בן גביר מפנה עורף: אצביע לסמוטריץ'

ברוך מרזל, ממייסדי עוצמה יהודית ומקורבו לשעבר של בן גביר, הודיע כי יתמוך בציונות הדתית • שיבח את סמוטריץ' והעביר ביקורת מרומזת: "בלי רעש וצלצולים"

ברוך מרזל, ממייסדי מפלגת עוצמה יהודית ומקורבו לשעבר של השר , פרסם סרטון שבו הודיע כי בבחירות הקרובות יתמוך במפלגת הציונות הדתית בראשות .

מרזל העניק שבחים לסמוטריץ' ולמפלגתו, תוך שהוא מותח ביקורת מרומזת על סגנונו של בן גביר — מבלי להזכיר את שמו במפורש.

בדבריו ציין מרזל כי בבחירות הקודמות בחר שלא להצביע כלל, מאחר שלא מצא מפלגה הראויה לתמיכתו. הפעם, לעומת זאת, הגדיר את הבחירות כגורליות, והזהיר מפני גורמים שלטענתו מבקשים לפגוע בתורה, בארץ ישראל ובזהותו של העם היהודי.

בהסבירו את החלטתו לתמוך בסמוטריץ', טען מרזל כי הציונות הדתית היא המפלגה היחידה שעמדה בהבטחותיה. "לא דיברה הרבה, בלי רעש וצלצולים", אמר, ופירט את הישגיה הנטענים בתחומי ההתיישבות ביהודה ושומרון, הביטחון, הכלכלה והיהדות.

לקראת הבחירות לכנסת העשרים ושתיים הוצב מרזל במקום השני ברשימת עוצמה יהודית, אך מועמדותו נפסלה בשנית בבית המשפט העליון בגין הסתה לגזענות. מאז מינויו של בן גביר לשר לביטחון לאומי החריף מרזל את הביקורת כלפיו. בין השאר אמר בעבר: "בן גביר עסוק ביחסי ציבור, יש לו אידאולוגיה חדשה".

איתמר בן גבירעוצמה יהודיתבצלאל סמוטריץ'ציונות דתיתברוך מרזל

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