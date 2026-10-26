ראש הממשלה נתניהו ( צילום: יונתן סינדל/פלאש90 )

ערב הבחירות לכנסת ה-26, שוק ההימורים פולימרקט מעניק לגדי איזנקוט סיכוי של 56% להיות ראש הממשלה הבא של ישראל, בעוד בנימין נתניהו מדורג במקום השני עם 28.5%.

אחריהם נפתלי בנט עם 10.5% ואביגדור ליברמן עם 1.7%. היקף המסחר בשוק זה הגיע עד כה לכ-54 מיליון דולר. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים בהימור נפרד העוסק בזהות המפלגה הגדולה בכנסת, מפלגת "ישר!" זוכה להסתברות של 72.5%, לעומת 26.5% לליכוד. בכל הנוגע לחלוקת הגושים, גוש האופוזיציה מתומחר בסיכוי של 53.5%, לעומת 46.5% לגוש נתניהו.

גדי איזנקוט ( צילום: מרים אלסטר/פלאש90 )

למרות היתרון שמקבל גוש האופוזיציה בתחזיות, הסוחרים מביעים ספק באשר ליכולת להקים ממשלה יציבה: הסיכוי להרכבת קואליציה בעלת רוב עומד על 19.5% בלבד. האפשרות לכנסת ללא הכרעה ברורה, שבה אף צד אינו מצליח להבטיח רוב יציב, מתומחרת ב-50%.

פולימרקט היא פלטפורמת חיזוי שבה משתמשים סוחרים בכספם כדי להמר על תוצאות של אירועים עתידיים, ובהם בחירות, אירועים פוליטיים והתפתחויות כלכליות. המחירים בשוק משקפים את הערכת הסוחרים להסתברות של כל תוצאה, אך אינם מהווים סקר דעת קהל או תחזית ודאית.