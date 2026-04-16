טראמפ מזמין את נתניהו ונשיא לבנון לשיחות היסטוריות בבית הלבן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הערב (חמישי) על הזמנה רשמית לראש הממשלה בנימין נתניהו ולנשיא לבנון ג'וזף עאון להגיע לבית הלבן לשיחות היסטוריות - לראשונה מזה 41 שנה. ההכרזה מגיעה על רקע ההודעה על הפסקת האש שתחל מהלילה בחצות למשך עשרה ימים.

"בנוסף להצהרה שפורסמה זה עתה, אני אזמין את ראש ממשלת ישראל, ביבי נתניהו, ואת נשיא לבנון, ג'וזף עון, לבית הלבן לשיחות המשמעותיות הראשונות בין ישראל ללבנון מאז 1983 - זמן רב מאוד", מסר טראמפ בהודעה רשמית. הנשיא הוסיף בביטחון: "שני הצדדים רוצים לראות שלום, ואני מאמין שזה יקרה, ובמהירות".

סירוב לשיחה ישירה - המורכבות הלבנונית

עם זאת, היום בצהרים ערוץ LBCI הלבנוני דיווח כי נשיא לבנון ג'וזף עאון עדכן את שר החוץ האמריקני מרקו רוביו בשיחה טלפונית ביניהם, כי לא ינהל שיחות ישירות עם ראש הממשלה נתניהו. הסירוב מעיד על המורכבות המדינית שעדיין שוררת בביירות, כאשר עאון שומר על קו ברור של הימנעות ממגע ישיר עם ההנהגה הישראלית.

הדיווח הלבנוני מגיע על רקע לחץ פנימי שמפעילים גורמים שונים בלבנון על הנשיא, כאשר חלקים מהממסד הפוליטי מתנגדים בתוקף לכל מגע ישיר עם ישראל. יחד עם זאת, ההזמנה של טראמפ לבית הלבן, יחד עם הפסקת האש, עשויה ליצור מסגרת שונה, בחסות אמריקאית, שתאפשר התקדמות דיפלומטית.