בהחלטה דרמטית שהתקבלה בדקה ה-90, שר הבינוי והשיכון חיים כץ הורה על עצירת ההגרלה לתוכנית 'דירה בהנחה' שהייתה אמורה להיפתח היום (15 באפריל). ההחלטה נועדה לאפשר הטבה חסרת תקדים למשרתי מילואים - צעד שמגדיר מחדש את סדרי העדיפויות בהגרלת הדיור הממשלתית.
על פי ההחלטה החדשה, עד 50% מכלל הדירות בכל יישוב ויישוב יוקצו למשרתי מילואים פעילים, כאשר חלק ניכר מהן יוקצה ללוחמים במערך הלוחם. מדובר בשינוי משמעותי ביחס להגרלות קודמות, שבהן המכסה למשרתי מילואים הייתה נמוכה בהרבה.
תוספת מיידית של למעלה מאלף דירות
במסגרת ההחלטה, משרד השיכון יוסיף באופן מיידי 1,139 יחידות דיור נוספות למכסת משרתי המילואים, זאת עוד לפני פתיחת ההרשמה. התוספת מגיעה בנוסף למכסה הקיימת ומהווה הכרה ממשית בתרומתם של חיילי המילואים לביטחון המדינה.
השר כץ, המכהן כיום גם כשר התיירות וכממלא מקום שר הבריאות ושר הרווחה, מסר בעקבות ההחלטה: "האויב רוצה להרוס ואנחנו ממשיכים לבנות בכל הכוח. זוהי התשובה ההולמת לאוייבי ישראל".
לוח זמנים חדש - ההגרלה תיפתח ב-26 באפריל
ההגרלה תיפתח לציבורבעוד כשבועיים, לאחר שיאושרו התנאים המשופרים והמכסות החדשות. הדחייה נועדה לאפשר למשרד השיכון לעדכן את המערכות הטכניות ולהתאים את ההליכים לסדרי העדיפויות החדשים.
במסגרת ההגרלה יוגרלו כ-7,922 יחידות דיור ב-82 פרויקטים המפוזרים על פני 19 יישובים ברחבי הארץ, מצפון ועד דרום. בין היישובים המרכזיים: מעלה אדומים עם 1,663 דירות, בית שמש, ירושלים, נתניה, רעננה ועוד.
