4 לוחמים נפצעו בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון
צה"ל מדווח כי אתמול (יום ה') נפצעו 4 לוחמים בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון: קצין לוחם נפצע באורח בינוני, וקצין לוחם ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. הלוחמים פונו לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.
צה"ל מדווח כי אתמול (יום ה') נפצעו 4 לוחמים בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון: קצין לוחם נפצע באורח בינוני, וקצין לוחם ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. הלוחמים פונו לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.
צה"ל ביצע תקיפות אוויריות בכפר בית יאחון בדרום לבנון בעקבות היתקלות עם מחבל חיזבאללה. בהיתקלות נפצעו קצין לוחם באורח בינוני, קצין לוחם נוסף ושני לוחמים באורח קל. המחבל חוסל בתקרית. צה"ל תקף את הכפר פעמיים במהלך הלילה - בסביבות 23:30 ושוב בסביבות 01:30.צוות בבלי
חיזבאללה פרסם כרוז בו טוען כי צה"ל תקף באופן מכוון אזרחים לבנונים שהיו בדרכם לבדוק את בתיהם בכביש זוטר א-שרקיה-מיפדון. לפי הארגון, בתקיפה שבוצעה בשעה 14:40 באמצעות טיל מכטב"ם נהרגו 2 אזרחים ונפצע אדם נוסף. חיזבאללה טוען כי "מעשה זה מהווה הפרה בוטה של הפסקת האש" - זו הפעם השלישית שהארגון מעלה טענה זו. צה"ל מצידו הודיע כי כוחות גולני באוגדה 36 זיהו באזור 5 מחבלי חיזבאללה שהיוו איום על הכוחות, וחיסלו אותם לאחר הזיהוי.צוות בבלי
כוחות צה"ל חיסלו היום 6 מחבלי חיזבאללה שזוהו כמאיימים על כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. באירוע הראשון, כוחות גולני באוגדה 36 זיהו בזוטר א-שרקייה 5 מחבלים שהיוו איום על הכוחות. באירוע נוסף, כוחות חטיבת הקומנדו ברכס עלי טאהר זיהו מחבל חמוש נוסף שאיים על הכוחות. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף והכוחות בשטח ירו לעבר המחבלים וחיסלו אותם. כוחות צה"ל פועלים ברכס עלי טאהר ומונעים ממחבלי הארגון לצאת מתשתיות תת-קרקעיות או לנוע במרחב.צוות בבלי
צה"ל חיסל היום (יום ה') שישה מחבלי חיזבאללה שהיוו איום על כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. כוחות גולני זיהו חמישה מחבלים באזור זוטר א-שרקייה, וכוחות חטיבת הקומנדו זיהו מחבל חמוש נוסף ברכס עלי טאהר. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף והכוחות בשטח ירו לעבר המחבלים וחיסלו אותם. צה"ל ממשיך לפעול להסרת איומים מיידיים ולא מאפשר למחבלי הארגון לנוע במרחב.צוות בבלי
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מסוק צה"ל שהסיע את נשיא המדינה נחת הבוקר (יום ה') בבסיס חיל האוויר במרכז הארץ בעקבות פגיעת ציפורים במהלך טיסה שגרתית. בחסדי השם לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. צוות הטיסה הועבר למסוק אחר והמשיך בטיסתו כחלק מנוהל שגרתי. המסוק הועבר לטיפול צוותים טכניים בחיל האוויר. האירוע מתוחקר.צוות בבלי
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