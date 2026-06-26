4 לוחמים נפצעו בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון

חדשות עם קנייטש

כמו בומרנג: הסרוגים מתמודדים עם קמפיין הפרוגרס נגד ישיבות ההסדר | זעם על עיריית ירושלים: העירייה השקיעה מיליונים כדי לבלום התחרדות בגילה | שוב זה קורה: שוטר תועד מתחנן למפגינים חרדים - "זה רק דו"ח" | ארגוני השמאל הקיצוני מסירים את הכפפות: "נחסום את בני ברק לפני כניסת שבת" | אחרי סדרת אירועים אלימים, רב הקהילה בגור בקריאה לחסידים (מעייריב)