צה"ל חיסל 3 מחבלי חמאס בתקיפה במרכז רצועת עזה
שלושה מחבלי חמאס, חברי המשטרה הימית של הארגון, נהרגו בתקיפת ג'יפ על ציר צלאח א-דין במחנה הפליטים אלמע'אזי במרכז רצועת עזה. התקיפה בוצעה לפני זמן קצר.
שלושה מחבלי חמאס, חברי המשטרה הימית של הארגון, נהרגו בתקיפת ג'יפ על ציר צלאח א-דין במחנה הפליטים אלמע'אזי במרכז רצועת עזה. התקיפה בוצעה לפני זמן קצר.
משמרות המהפכה האיראניים הכחישו טענות אמריקאיות על הקמת קו תקשורת ישיר עם איראן בנושא מצר הורמוז. "טענות הבכירים האמריקנים הן שקר מוחלט. מצר הורמוז הוא איראני, ולארצות הברית אין כל קשר אליו", נמסר מהארגון. הגורמים האיראנים הדגישו: "לא התקיים ולא יתקיים קו תקשורת עם וושינגטון בנושא זה".צוות בבלי
חיל האוויר תקף וחיסל הבוקר שבעה מחבלי חיזבאללה שהעבירו אמצעי לחימה בסמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון. המחבלים העבירו את אמצעי הלחימה לתוך מבנה במרחב אל-מנזלה, ששימש כעמדת לחימה ותצפית על כוחות צה"ל. מהמבנה פעלו המחבלים לצרכים צבאיים ונערכו לפגיעה בכוחותינו. התקיפה בוצעה בכפר נבטיה אלפוקא ממערב לרכס עלי א-טאהר. כלי תקשורת לבנוניים טענו כי בתקיפה היו 3 הרוגים.צוות בבלי
חיל האוויר בהכוונת לוחמי יחידת אגוז חיסל היום (ו') שבעה מחבלי חיזבאללה שהעבירו אמצעי לחימה בסמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון. המחבלים העבירו את הנשק למבנה באזור אל-מנזלה ששימש כעמדת לחימה ותצפית, ונערכו לפגיעה בכוחותינו. צה"ל: פעילות המחבלים והנשק בעמדה היוו איום על כוחותינו, וצה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים.צוות בבלי
ממשל טראמפ הודיע לקונגרס כי הוא מקדם עסקת מכירת מנועי מטוסים לטורקיה בשווי 700 מיליון דולר, למרות התנגדות מחברי קונגרס. לפי רויטרס, המהלך מאותת על תמיכה אמריקאית באנקרה לקראת פסגת נאט"ו שתיערך בחודש הבא בטורקיה. מחוקקים דמוקרטים מתנגדים למכירה והזהירו מפני מכירת מטוסי F-35 לטורקיה. לקונגרס 15 ימים להגיש החלטת התנגדות לחסימת העסקה.צוות בבלי
נעים קאסם, מזכ"ל חיזבאללה, הצהיר בנאום לרגל העשוראא כי הארגון שבר את "הפרויקט הישראלי-אמריקאי" ונכנס לשלב חדש. לדבריו, ארה"ב וישראל ביקשו למחוק את קיומה של איראן אך נכשלו, ומזכר ההבנות הוא הכרזה רשמית על תבוסתן. קאסם טען כי לישראל אין ברירה אלא לסגת מכל סנטימטר של אדמת לבנון ולהפסיק את התוקפנות שנכשלה בהשגת יעדיה. "פלסטין תישאר המצפן שלנו" הוסיף.צוות בבלי
צה"ל ביצע תקיפות אוויריות בכפר בית יאחון בדרום לבנון בעקבות היתקלות עם מחבל חיזבאללה. בהיתקלות נפצעו קצין לוחם באורח בינוני, קצין לוחם נוסף ושני לוחמים באורח קל. המחבל חוסל בתקרית. צה"ל תקף את הכפר פעמיים במהלך הלילה - בסביבות 23:30 ושוב בסביבות 01:30.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי אתמול (יום ה') נפצעו 4 לוחמים בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון: קצין לוחם נפצע באורח בינוני, וקצין לוחם ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. הלוחמים פונו לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.צוות בבלי
חיזבאללה פרסם כרוז בו טוען כי צה"ל תקף באופן מכוון אזרחים לבנונים שהיו בדרכם לבדוק את בתיהם בכביש זוטר א-שרקיה-מיפדון. לפי הארגון, בתקיפה שבוצעה בשעה 14:40 באמצעות טיל מכטב"ם נהרגו 2 אזרחים ונפצע אדם נוסף. חיזבאללה טוען כי "מעשה זה מהווה הפרה בוטה של הפסקת האש" - זו הפעם השלישית שהארגון מעלה טענה זו. צה"ל מצידו הודיע כי כוחות גולני באוגדה 36 זיהו באזור 5 מחבלי חיזבאללה שהיוו איום על הכוחות, וחיסלו אותם לאחר הזיהוי.צוות בבלי
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