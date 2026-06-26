תומכי חיזבאללה חוסמים גשר בביירות במחאה על ההסכם עם ישראל

בבלי

נעים קאסם, מזכ"ל חיזבאללה, הצהיר בנאום לרגל העשוראא כי הארגון שבר את "הפרויקט הישראלי-אמריקאי" ונכנס לשלב חדש. לדבריו, ארה"ב וישראל ביקשו למחוק את קיומה של איראן אך נכשלו, ומזכר ההבנות הוא הכרזה רשמית על תבוסתן. קאסם טען כי לישראל אין ברירה אלא לסגת מכל סנטימטר של אדמת לבנון ולהפסיק את התוקפנות שנכשלה בהשגת יעדיה. "פלסטין תישאר המצפן שלנו" הוסיף.