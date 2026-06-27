התרעה על חדירת מחבלים באזור בית אריה שבשומרון

בבלי

משמרות המהפכה האיראניים הכחישו טענות אמריקאיות על הקמת קו תקשורת ישיר עם איראן בנושא מצר הורמוז. "טענות הבכירים האמריקנים הן שקר מוחלט. מצר הורמוז הוא איראני, ולארצות הברית אין כל קשר אליו", נמסר מהארגון. הגורמים האיראנים הדגישו: "לא התקיים ולא יתקיים קו תקשורת עם וושינגטון בנושא זה".