התרעה על חשש לחדירת מחבלים ביישוב בית אריה
צה"ל הפעיל התרעה ביישוב בית אריה שבחטיבת בנימין בעקבות זיהוי שני חשודים שנמצאו ביישוב. כוחות צה"ל החלו בסריקות במרחב לאיתור החשודים ונמצאים בקשר שוטף עם התושבים וגורמי הביטחון.
צה"ל הפעיל התרעה ביישוב בית אריה שבחטיבת בנימין בעקבות זיהוי שני חשודים שנמצאו ביישוב. כוחות צה"ל החלו בסריקות במרחב לאיתור החשודים ונמצאים בקשר שוטף עם התושבים וגורמי הביטחון.
פיקוד העורף הוציא התרעה על חדירת מחבלים באזור בית אריה שבשומרון. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
תומכי חיזבאללה חוסמים את גשר אלמשרפיה בדאחיה של ביירות במחאה על ההסכם בין לבנון לישראל. המחאה מתקיימת באזור הדאחיה, מעוז חיזבאללה בבירת לבנון.צוות בבלי
ראש הממשלה נתניהו אמר בהקלטה מלפני כניסת שבת כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון עד שחיזבאללה יפורק מנשקו. לדבריו, יתקיים פיילוט בשני אזורים שמהם ייצא צה"ל וצבא לבנון ייכנס, והאזורים נבחרו בהמלצת צה"ל. נתניהו הוסיף כי אוכלוסייה לבנונית לא תורשה לחזור לאזור הביטחון בו מחזיק צה"ל.צוות בבלי
משמרות המהפכה האיראניים הכחישו טענות אמריקאיות על הקמת קו תקשורת ישיר עם איראן בנושא מצר הורמוז. "טענות הבכירים האמריקנים הן שקר מוחלט. מצר הורמוז הוא איראני, ולארצות הברית אין כל קשר אליו", נמסר מהארגון. הגורמים האיראנים הדגישו: "לא התקיים ולא יתקיים קו תקשורת עם וושינגטון בנושא זה".צוות בבלי
שלושה מחבלי חמאס, חברי המשטרה הימית של הארגון, נהרגו בתקיפת ג'יפ על ציר צלאח א-דין במחנה הפליטים אלמע'אזי במרכז רצועת עזה. התקיפה בוצעה לפני זמן קצר.צוות בבלי
חיל האוויר תקף וחיסל הבוקר שבעה מחבלי חיזבאללה שהעבירו אמצעי לחימה בסמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון. המחבלים העבירו את אמצעי הלחימה לתוך מבנה במרחב אל-מנזלה, ששימש כעמדת לחימה ותצפית על כוחות צה"ל. מהמבנה פעלו המחבלים לצרכים צבאיים ונערכו לפגיעה בכוחותינו. התקיפה בוצעה בכפר נבטיה אלפוקא ממערב לרכס עלי א-טאהר. כלי תקשורת לבנוניים טענו כי בתקיפה היו 3 הרוגים.צוות בבלי
חיל האוויר בהכוונת לוחמי יחידת אגוז חיסל היום (ו') שבעה מחבלי חיזבאללה שהעבירו אמצעי לחימה בסמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון. המחבלים העבירו את הנשק למבנה באזור אל-מנזלה ששימש כעמדת לחימה ותצפית, ונערכו לפגיעה בכוחותינו. צה"ל: פעילות המחבלים והנשק בעמדה היוו איום על כוחותינו, וצה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים.צוות בבלי
ממשל טראמפ הודיע לקונגרס כי הוא מקדם עסקת מכירת מנועי מטוסים לטורקיה בשווי 700 מיליון דולר, למרות התנגדות מחברי קונגרס. לפי רויטרס, המהלך מאותת על תמיכה אמריקאית באנקרה לקראת פסגת נאט"ו שתיערך בחודש הבא בטורקיה. מחוקקים דמוקרטים מתנגדים למכירה והזהירו מפני מכירת מטוסי F-35 לטורקיה. לקונגרס 15 ימים להגיש החלטת התנגדות לחסימת העסקה.צוות בבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ