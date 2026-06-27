פורסם נוסח ההסכם בין ישראל ללבנון — 14 סעיפים
משרד החוץ האמריקאי פרסם את נוסח ההסכם שנחתם בין ישראל ללבנון. ההסכם כולל 14 סעיפים ומתמקד בהחזרת הריבונות הלבנונית על שטח לבנון תוך פירוק מנשקן של כל הקבוצות החמושות שאינן מדינתיות (חיזבאללה). ישראל מצהירה כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון, ולבנון מתחייבת שרק ממשלתה מוסמכת לקבל החלטות מלחמה ושלום. ההסכם קובע שני אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יקבל אחריות ביטחונית לאחר פירוק הארגונים החמושים, והדבר יאפשר לצה"ל לסגת בהדרגה. ארצות הברית מתחייבת לגייס תמיכה בינלאומית לשיקום לבנון.