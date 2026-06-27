פיקוד העורף מבטל את ההתרעה בבית אריה - נשלל חשש לחדירה
פיקוד העורף הודיע כי נשלל החשש לאירוע חדירת מחבלים באזור בית אריה שבשומרון. התושבים יכולים לצאת מהבתים ולנוע באזור ללא הגבלה.
פיקוד העורף הודיע כי נשלל החשש לאירוע חדירת מחבלים באזור בית אריה שבשומרון. התושבים יכולים לצאת מהבתים ולנוע באזור ללא הגבלה.
חבר הפרלמנט הלבנוני פואד מח'זומי, מנהיג סוני בולט, הביע תמיכה פומבית בהסכם שנחתם בין ישראל ללבנון. "לראשונה בתולדות לבנון, חתמו לבנון וישראל על מסגרת משולשת רשמית, בחסות ובהשתתפות של ארצות הברית. מדובר באבן דרך היסטורית ובצעד מכריע בדרך להשגת שלום צודק ובר־קיימא עם ישראל" כתב. מח'זומי הדגיש כי ההסכם מחזק את סמכות המדינה הלבנונית ומבטיח בלעדיות על החזקת נשק, תוך סיום קיומם של נשק חיזבאללה וכל המיליציות. לדבריו, השתתפות ארה"ב כערבה מעניקה את האמון והערבויות הבינלאומיות הדרושות להצלחת התהליך.צוות בבלי
ערוצים רשמיים של חמאס טוענים כי צה"ל הזיז הלילה את הקו הצהוב לכיוון מערב באזור רחוב א-סלטאן במזרח דיר אלבלח שבמרכז רצועת עזה.צוות בבלי
צה"ל הודיע כי כוחות הביטחון השלימו סריקות נרחבות ביישוב בית אריה שבחטיבת בנימין. במהלך הסריקות לא אותרו חשודים. האירוע הסתיים ואין חשש לאירוע ביטחוני. ההתרעה הופעלה במהלך הלילה בעקבות חשש לחדירת מחבלים ליישוב.צוות בבלי
משרד החוץ האמריקאי פרסם את נוסח ההסכם שנחתם בין ישראל ללבנון. ההסכם כולל 14 סעיפים ומתמקד בהחזרת הריבונות הלבנונית על שטח לבנון תוך פירוק מנשקן של כל הקבוצות החמושות שאינן מדינתיות (חיזבאללה). ישראל מצהירה כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון, ולבנון מתחייבת שרק ממשלתה מוסמכת לקבל החלטות מלחמה ושלום. ההסכם קובע שני אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יקבל אחריות ביטחונית לאחר פירוק הארגונים החמושים, והדבר יאפשר לצה"ל לסגת בהדרגה. ארצות הברית מתחייבת לגייס תמיכה בינלאומית לשיקום לבנון.צוות בבלי
צה"ל הפעיל התרעה ביישוב בית אריה שבחטיבת בנימין בעקבות זיהוי שני חשודים שנמצאו ביישוב. כוחות צה"ל החלו בסריקות במרחב לאיתור החשודים ונמצאים בקשר שוטף עם התושבים וגורמי הביטחון.צוות בבלי
פיקוד העורף הוציא התרעה על חדירת מחבלים באזור בית אריה שבשומרון. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
תומכי חיזבאללה חוסמים את גשר אלמשרפיה בדאחיה של ביירות במחאה על ההסכם בין לבנון לישראל. המחאה מתקיימת באזור הדאחיה, מעוז חיזבאללה בבירת לבנון.צוות בבלי
ראש הממשלה נתניהו אמר בהקלטה מלפני כניסת שבת כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון עד שחיזבאללה יפורק מנשקו. לדבריו, יתקיים פיילוט בשני אזורים שמהם ייצא צה"ל וצבא לבנון ייכנס, והאזורים נבחרו בהמלצת צה"ל. נתניהו הוסיף כי אוכלוסייה לבנונית לא תורשה לחזור לאזור הביטחון בו מחזיק צה"ל.צוות בבלי
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