מבזק בבלי

חבר פרלמנט לבנוני בכיר תומך בהסכם עם ישראל: "אבן דרך היסטורית"

חבר הפרלמנט הלבנוני פואד מח'זומי, מנהיג סוני בולט, הביע תמיכה פומבית בהסכם שנחתם בין ישראל ללבנון. "לראשונה בתולדות לבנון, חתמו לבנון וישראל על מסגרת משולשת רשמית, בחסות ובהשתתפות של ארצות הברית. מדובר באבן דרך היסטורית ובצעד מכריע בדרך להשגת שלום צודק ובר־קיימא עם ישראל" כתב. מח'זומי הדגיש כי ההסכם מחזק את סמכות המדינה הלבנונית ומבטיח בלעדיות על החזקת נשק, תוך סיום קיומם של נשק חיזבאללה וכל המיליציות. לדבריו, השתתפות ארה"ב כערבה מעניקה את האמון והערבויות הבינלאומיות הדרושות להצלחת התהליך.