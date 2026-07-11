לבנון אישרה השתתפות בסבב שיחות נוסף עם ישראל ברומא

בבלי

ישראל שיתפה את ארה"ב במודיעין לפיו איראן שוקלת תוכנית חדשה להתנקש בנשיא טראמפ, כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל. טראמפ הגיב בראיון לניו יורק פוסט כי הוא נמצא ברשימה האיראנית זמן רב והשאיר הוראות למקרה שיקרה משהו: "פשוט להפציץ אותם בעוצמה שהם מעולם לא ראו כמותה". טראמפ הוסיף כי לא מדובר בתוכנית חדשה וטהרן מבקשת לחסל אותו כבר שנים.