לבנון אישרה השתתפות בסבב שיחות נוסף עם ישראל ברומא
לפי דיווח אלג'זירה, לבנון אישרה את השתתפותה בסבב שיחות שלום נוסף עם ישראל שייערך ב-15-16 לחודש ברומא. המשלחת הלבנונית תהיה דיפלומטית בלבד, ללא השתתפות גורמי צבא.
לפי דיווח אלג'זירה, לבנון אישרה את השתתפותה בסבב שיחות שלום נוסף עם ישראל שייערך ב-15-16 לחודש ברומא. המשלחת הלבנונית תהיה דיפלומטית בלבד, ללא השתתפות גורמי צבא.
צה"ל חיסל היום (ו') שני מחבלי חיזבאללה שהיוו איום מיידי על כוחותינו ברכס עלי טאהר. המחבל הראשון פעל בסמוך לפיר של תשתית תת-קרקעית וחוסל בתקיפה מדויקת של חיל האוויר. בתקיפה נוספת חוסל חשוד שנע על גבי רכב. כוחות צה"ל פועלים במרחב הרכס ולא מאפשרים למחבלי הארגון לצאת מהתשתיות התת-קרקעיות ולנוע במרחב.צוות בבלי
ישראל שיתפה את ארה"ב במודיעין לפיו איראן שוקלת תוכנית חדשה להתנקש בנשיא טראמפ, כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל. טראמפ הגיב בראיון לניו יורק פוסט כי הוא נמצא ברשימה האיראנית זמן רב והשאיר הוראות למקרה שיקרה משהו: "פשוט להפציץ אותם בעוצמה שהם מעולם לא ראו כמותה". טראמפ הוסיף כי לא מדובר בתוכנית חדשה וטהרן מבקשת לחסל אותו כבר שנים.צוות בבלי
צה"ל חיסל השבוע שני מחבלים בכירים בצפון רצועת עזה. ביום רביעי חוסל ח'ליל מנאע, מפקד במטה הייצור של חמאס שפיקד על סדנאות ייצור משגרים והוביל את השלבים הסופיים בייצורם. אתמול חוסל אסאמה מחארב, מפקד מחלקה בגדוד נוציראת, שהחזיק מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל. שני המחבלים הותקפו מהאוויר לאחר שהיוו איום מיידי על כוחותינו.צוות בבלי
מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מחמד ד'ו אלקדר, הצהיר כי כל תקיפה של תשתיות איראניות תיענה בתגובה נגדית. לדבריו, "המשטר הציוני הפושע לא יהיה חסין מפני תגובת הלוחמים".צוות בבלי
יחיא סעיד מחמד חמדאן חוסל בדרום הרצועה • קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ופעל לשיקום יכולות חמאס | חיסול נוסף במסגרת המלחמה (צבא וביטחון)ב. ניסני
רוסיה הגיבה לדיווחים לפיהם טורקיה מכרה את מערכות ההגנה האווירית S-400 שרכשה מרוסיה לאחת ממדינות המפרץ. לפי התגובה הרוסית, האפשרות שטורקיה תמכור את המערכות היא "נושא רגיש ביותר". רוסיה קיימה דיונים עם טורקיה בנושא והמגעים בין הצדדים יימשכו. כלי תקשורת טורקים דיווחו כי המכירה נועדה לאפשר את הסרת המניעה האמריקאית על מכירת מטוסי F-35 לטורקיה.צוות בבלי
צה"ל תקף אתמול בדרום רצועת עזה וחיסל את המחבל יחיא סעיד מחמד חמדאן, ראש חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. חמדאן פשט למחנה רעים במהלך הטבח ב-7 באוקטובר. בתקופה האחרונה קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל וניסה לשקם את יכולות חמאס. המחבל חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר לאחר שהיווה איום מיידי על כוחותינו.צוות בבלי
21 שעות של דיונים מורטי עצבים בוועדת החוקה • כל ההסתייגויות של האופוזיציה נדחו | "יועץ הוא יועץ, לא מפקד" (חוק ומשפט)יוני גבאי
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