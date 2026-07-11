בבלי
מבזק בבלי

לבנון אישרה השתתפות בסבב שיחות נוסף עם ישראל ברומא

לפי דיווח אלג'זירה, לבנון אישרה את השתתפותה בסבב שיחות שלום נוסף עם ישראל שייערך ב-15-16 לחודש ברומא. המשלחת הלבנונית תהיה דיפלומטית בלבד, ללא השתתפות גורמי צבא.

צוות בבלי בבלי
שיתוף:

מבזקים נוספים

20:29
בבלי

צה"ל חיסל שני מחבלי חיזבאללה ברכס עלי טאהר

צה"ל חיסל היום (ו') שני מחבלי חיזבאללה שהיוו איום מיידי על כוחותינו ברכס עלי טאהר. המחבל הראשון פעל בסמוך לפיר של תשתית תת-קרקעית וחוסל בתקיפה מדויקת של חיל האוויר. בתקיפה נוספת חוסל חשוד שנע על גבי רכב. כוחות צה"ל פועלים במרחב הרכס ולא מאפשרים למחבלי הארגון לצאת מהתשתיות התת-קרקעיות ולנוע במרחב.

צוות בבלי
19:14
בבלי

ישראל העבירה לארה"ב מודיעין על תוכנית איראנית להתנקש בטראמפ

ישראל שיתפה את ארה"ב במודיעין לפיו איראן שוקלת תוכנית חדשה להתנקש בנשיא טראמפ, כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל. טראמפ הגיב בראיון לניו יורק פוסט כי הוא נמצא ברשימה האיראנית זמן רב והשאיר הוראות למקרה שיקרה משהו: "פשוט להפציץ אותם בעוצמה שהם מעולם לא ראו כמותה". טראמפ הוסיף כי לא מדובר בתוכנית חדשה וטהרן מבקשת לחסל אותו כבר שנים.

צוות בבלי
17:36
בבלי

צה"ל חיסל שני מפקדים בכירים של חמאס בצפון רצועת עזה

צה"ל חיסל השבוע שני מחבלים בכירים בצפון רצועת עזה. ביום רביעי חוסל ח'ליל מנאע, מפקד במטה הייצור של חמאס שפיקד על סדנאות ייצור משגרים והוביל את השלבים הסופיים בייצורם. אתמול חוסל אסאמה מחארב, מפקד מחלקה בגדוד נוציראת, שהחזיק מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל. שני המחבלים הותקפו מהאוויר לאחר שהיוו איום מיידי על כוחותינו.

צוות בבלי
15:23
בבלי

איראן מאיימת: כל תקיפה על תשתיות תזכה לתגובה נגדית

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מחמד ד'ו אלקדר, הצהיר כי כל תקיפה של תשתיות איראניות תיענה בתגובה נגדית. לדבריו, "המשטר הציוני הפושע לא יהיה חסין מפני תגובת הלוחמים".

צוות בבלי
14:23
חיסול ממוקד

צה"ל חיסל את ראש חוליית הנוח'בה שפשט למחנה רעים בטבח ה-7 באוקטובר

יחיא סעיד מחמד חמדאן חוסל בדרום הרצועה • קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ופעל לשיקום יכולות חמאס | חיסול נוסף במסגרת המלחמה (צבא וביטחון)

ב. ניסני
13:26
בבלי

רוסיה מגיבה לדיווחים: מכירת מערכות S-400 לטורקיה "נושא רגיש ביותר"

רוסיה הגיבה לדיווחים לפיהם טורקיה מכרה את מערכות ההגנה האווירית S-400 שרכשה מרוסיה לאחת ממדינות המפרץ. לפי התגובה הרוסית, האפשרות שטורקיה תמכור את המערכות היא "נושא רגיש ביותר". רוסיה קיימה דיונים עם טורקיה בנושא והמגעים בין הצדדים יימשכו. כלי תקשורת טורקים דיווחו כי המכירה נועדה לאפשר את הסרת המניעה האמריקאית על מכירת מטוסי F-35 לטורקיה.

צוות בבלי
13:22
בבלי

צה"ל חיסל את ראש חוליית נוח'בה שפשט למחנה רעים ב-7 באוקטובר

צה"ל תקף אתמול בדרום רצועת עזה וחיסל את המחבל יחיא סעיד מחמד חמדאן, ראש חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. חמדאן פשט למחנה רעים במהלך הטבח ב-7 באוקטובר. בתקופה האחרונה קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל וניסה לשקם את יכולות חמאס. המחבל חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר לאחר שהיווה איום מיידי על כוחותינו.

צוות בבלי
13:08
דרמה בוועדה

חוק פיצול היועמשי"ת: רוטמן דחה 14,500 הסתייגויות בלילה אחד

21 שעות של דיונים מורטי עצבים בוועדת החוקה • כל ההסתייגויות של האופוזיציה נדחו | "יועץ הוא יועץ, לא מפקד" (חוק ומשפט)

יוני גבאי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר