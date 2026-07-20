אחרי שדיבר נגד הגר"ד לנדו: תוכניות נתניהו לקראת הבחירות נחשפות

הקונספציה חוזרת

יד ימינו של סינוואר שהפך למנהיג הארגון חושף את תוכנית הזדון שלו: "תנו לנו את הכלים ואנחנו נבצע את העבודה עבור כל העולם הערבי" | הלקח הישראלי: הקונספציה חוזרת, עם הטרוריסטים לא מדברים - נלחמים (בעולם)