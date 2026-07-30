דרמה בגבעתי: הלוחמים נטשו את הבסיס ללא נשק במחאה על מעשי המפקד
מפקדים פירקו בפטיש שלטים פלוגתיים בגדוד צבר • עשרות לוחמים הניחו נשק ועזבו את שדה תימן | הגדוד כמעט ריק (צבא וביטחון)
מפקדים פירקו בפטיש שלטים פלוגתיים בגדוד צבר • עשרות לוחמים הניחו נשק ועזבו את שדה תימן | הגדוד כמעט ריק (צבא וביטחון)
איגוד עובדי התחבורה שיגר מכתב חריף נגד מכירת ארקיע לאיש עסקים חרדי • 'מניעת חילול שבת לגיטימית, אך לא אסטרטגיה עסקית' | מאות עובדים חוששים לעתידם (חרדים)דוד ישראלי
צה"ל והשב"כ תקפו במהלך הלילה במספר מרחבים ברצועת עזה והשמידו ארבעה מחסני אמצעי לחימה של חמאס. במחסנים אוחסנו רובי קלצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרי נ"ט, תחמושת וציוד צבאי נוסף. אמצעי הלחימה נועדו לשמש את חמאס לביצוע פעולות טרור נגד כוחות צה"ל במרחב הקו הצהוב ונגד אזרחי ישראל. צה"ל ציין כי חמאס ממשיך להפר את הסכם הפסקת האש באופן שיטתי תוך ניסיונות שיקום יכולותיו הצבאיות. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום.צוות בבלי
משרד התחבורה הבהיר כי ההיתר שניתן לשר הבינוי להפעיל צ'קלקה חל רק בעת מילוי תפקידו • ההבהרה מגיעה לאחר שגולדקנופף הוביל את שיירת מחאת החרדים נגד הגיוס בכביש 1 עם צ'קלקות | התשובה המשפטית המלאה (חדשות חרדים)דוד קליין
טיל שיוט רוסי חדר הלילה למרחב האווירי של פולין, מדינה החברה בברית נאט"ו, ונחת בשטח פתוח סמוך לגבול אוקראינה • המכתש שנוצר הגיע לקוטר של כעשרה מטרים • ראש ממשלת פולין: "כל האינדיקציות מצביעות על טיל רוסי"אריה לוי
מושל סאוטה, טריטוריה ספרדית הנושקת למרוקו באזור מצרי גיברלטר, ביקש מממשלת ספרד להכריז מצב חירום בעקבות התגברות הגעת המהגרים. כ-300 מהגרים חדשים מגיעים מדי יום מאפריקה דרך מרוקו ומשם בסירות אל היבשה - קצב של יותר ממאה אלף בשנה רק באפיק זה. לטענת המושל, מדיניות ממשלתו של ראש הממשלה פדרו סאנצ'ז מעודדת את גלי ההגירה לספרד.צוות בבלי
מתווכים בקהיר מציעים העברת 5,000 שוטרי חמאס לתפקידים אזרחיים או פנסיה • מועצת השלום מעורבת וכוח חדש עבר סינון | אך הבחירות בישראל עלולות לסכל (צבא וביטחון)אליהו לוי
מפקדים פירקו בפטיש שלטים פלוגתיים בגדוד צבר • עשרות לוחמים הניחו נשק ועזבו את שדה תימן | הגדוד כמעט ריק (צבא וביטחון)אליהו לוי
חבר אספה יהודי במדינת ניו יורק הגיש תלונה רשמית נגד זוהראן ממדאני בטענה שמדיניותו יוצרת אקלים מסוכן ליהודים | הפנייה הגיעה בעקבות שני אירועי דקירה חמורים בעירישראל גרוס
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