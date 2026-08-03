"הסטנדר זז, הספרים נפלו": רעידת אדמה חזקה הכתה במרכז ובדרום
רעידה בעוצמה 5.5 ממצרים הורגשה במרכז ובשפלה • תושבים: "אמרתי שמע ישראל, הבית רעד" | בחסדי ה' אין נפגעים (חדשות)
רעידה בעוצמה 5.5 ממצרים הורגשה במרכז ובשפלה • תושבים: "אמרתי שמע ישראל, הבית רעד" | בחסדי ה' אין נפגעים (חדשות)
מאבק משפטי טעון בין הורים חילוני ודתייה על עתיד בנם בן השש הגיע לסיומו בפסיקה חדה. השופטת קבעה כי הילד יעלה לכיתה א' במסגרת תורנית, בניגוד מוחלט לדרישת האב, לאחר שגורמי המקצוע הוכיחו כי זהו רצונו המפורש וטובתו האישית (משפט)יהודה פנחסי
התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד המחבל כמאל חטיב, שכיהן כראש גדוד נור א-שמס, בגין הפיגוע שבו נהרג רס"ל (מיל') יהודה גטו ז"ל ביולי 2024. לפי כתב האישום, הנאשם הפעיל מטען חבלה מרחוק באמצעות מכשיר סלולרי כנגד רכב כוחות הביטחון. בנוסף, הוא הוביל פעולות טרור רבות כולל ניהול הגדוד, גיוס פעילים, הטמנת מטענים וסחר באמצעי לחימה. בית המשפט הצבאי בשומרון הורה על מעצרו עד תום ההליכים.צוות בבלי
מטוס קרב של צה"ל תקף הלילה ברכס עלי א-טאהר בדרום לבנון, שמתחתיו כלואים עשרות מחבלי חזבאללה במערכת מנהרות תת קרקעית. גולשים לבנוניים סבורים שמדובר בפצצות חודרות בונקרים בשל הרעידות החזקות שנילוו לתקיפה.צוות בבלי
תת אלוף במיל' עופר וינטר מתח ביקורת על האופן בו הודיע שר הביטחון על החלפת האלוף בלוט • ראש מועצת בית אל: "בושה וחרפה" • בני גנץ: "פוליטיזציה של צה"ל היא סכנה אמיתית" • לשכת השר: "המלצת הרמטכ"ל" • דובר צה"ל: "הדברים לא תואמו"אליהו לוי
פזשכיאן מצהיר: נאלץ את וושינגטון לעמוד בהתחייבויותיה • כל חברי המועצה העליונה לביטחון לאומי תומכים בעמדה • טראמפ חושף: מדינות ערב ביקשו להשהות תקיפותאליהו לוי
השירות המטאורולוגי הוציא אזהרות אדומות לעמק בית שאן, בקעת הירדן והערבה • אזהרות כתומות בגולן ובנגב • למרות ירידה מסוימת בטמפרטורות, עומסי החום יישארו כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ • רוחות חזקות צפויות בהריםבבלי
טראמפ מספר על שיחה עם יורש העצר הסעודי שהביאה לביטול מתקפה מסיבית • המשא ומתן עם טהראן מתחדש היום • פיצוץ מסתורי במצר הורמוז (בעולם)ישראל גרוס
צה"ל יערוך תרגיל צבאי החל הערב (יום ב') בעיר רעננה, שצפוי להסתיים מחר (יום ג') בשעות הבוקר. במהלך התרגיל ייעשה שימוש בתאורה ותורגש תנועה ערה של כוחות צבא ורכבי הצלה באזור. צה"ל הבהיר כי התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026, ואין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
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