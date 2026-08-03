חוק אונר"א: בג"ץ המליץ לעותרים למשוך את העתירה
השופטים קבעו כי ארגון עדאלה לא הציג תשתית עובדתית ומשפטית המבססת פגיעה בזכויות, ואף ויתרו על שמיעת עמדות המדינה והכנסת
השופטים קבעו כי ארגון עדאלה לא הציג תשתית עובדתית ומשפטית המבססת פגיעה בזכויות, ואף ויתרו על שמיעת עמדות המדינה והכנסת
איראן הודתה כי ביצעה בחודשיים האחרונים פעולות קרקעיות של כוחות מיוחדים בשטח עיראק. יועץ מפקד צבא איראן, מג'תבא ג'עפרי, מסר כי חטיבה 23 של הכוחות המיוחדים המוטסים ביצעה 14 מבצעים באזורי סלימאניה וארביל בחבל כורדיסטן העיראקי. במהלך המבצעים נהרגו מספר פעילים של כוחות האופוזיציה הכורדים, ואחרים נלקחו בשבי. החטיבה שבה ללא אבדות. אתמול חטפו הכוחות האיראנים שני פעילים כורדים מאזור סלימאניה.צוות בבלי
השופט יצחק עמית הורה על שחרור למעצר בית באיזוק אלקטרוני של חייל מילואים ששירת בתפקיד רגיש בחיל האוויר והודה בקשר עם סוכן איראני בזמן מלחמה, למרות תסקירי מבחן שליליים והמלצות שלא לשחררודוד ישראלי
פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום חמורים נגד שלושה תושבי באר שבע בגין חטיפת אדם, איומים על חייו, תקיפה וסחיטה באיומים. האירוע החל בעסקת רכב שבוטלה ללא חוב, אך הנאשמים דרשו כספים ונקטו באלימות קשה. המתלונן הצליח להימלט ברגע האחרוןמשה כץ
השרים מזהירים: מפת הדרכים שונתה והחלטת הקבינט התבססה על מידע שגוי • חמאס לא יפורק מנשקו והרצועה לא תפורז | המכתב הדרמטי שנשלח לרה״מ (פוליטי מדיני)דוד קליין
הודעת המדינה על מינוי שר פנים חשפה מכתב חריף של המשנה ליועמ"ש • היעדר שר פנים עיכב שלילת הנחות ארנונה מאלפי משפחות | הגזירה שהמתינה מאחורי הקלעים (חדשות חרדים)דוד קליין
מערכת הביטחון מקדמת הקמת גדוד מיועד לאבטחת ערים חרדיות ביו"ש • הגיוס יתמקד באזרחים מעל גיל הפטור בלבד | כל הפרטים על המינויים והתכנון (חדשות חרדים)אליהו לוי
צוותי החירום פועלים בסונארים ורחפנים לאיתור הנעדר • חפציו אותרו בחוף הטרפז | מבצע חיפוש מתמשך במים (בארץ)משה כץ
סגן השר אלמוג כהן הגיב בחריפות לפוסטים של ד"ר לקסמן נגד מזרחים • "פשוט בושה וחרפה" - אמר על ההתבטאויות | אסותא הודיעה על השעייה מיידית (פוליטי מדיני)דוד קליין
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