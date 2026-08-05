חייל נפצע באורח אנוש מירי בבסיס - חשד למשחק בנשק

בבלי

ד"ר עבדול א-סייד, בן למהגרים ממצרים, מוביל בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית לסנאט במישיגן לאחר ספירת 85% מהקולות. א-סייד עשוי להפוך לסנאטור המוסלמי הראשון בארה"ב. הוא נחשב למבקר חריף של ישראל, מכנה אותה "מדינת אפרטהייד" וטוען שהיא מבצעת רצח עם בעזה. א-סייד, שנולד בארה"ב, מכונה "ממדאני הצעיר" בזכות כישורי הרטוריקה שלו.