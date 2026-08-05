בבלי
מבזק "מתי ההכתרה הרשמית?"

למרות הדיון בוועדה: בג"ץ מקפיא את התקציבים לחינוך החרדי

צו ארעי עוצר העברות תקציביות שאושרו בוועדת הכספים • כולל שכר גננות והסעות תלמידים | "בג"ץ אין לו תקנה" (חדשות חרדים)

דוד קליין בבלי
שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין
שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין | צילום: צילום: יונתן סינדל/Flash90
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13:46
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ישראל גרוס
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