חינם! משחקיה אונליין עם פעילות משפחתית להורדה והדפסה

מבזקים נוספים
איראן מגיבה להסכם מכה: הברית המשולשת מכוונת נגדנו
איראן מגיבה לברית ההגנה שנחתמה היום בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. אבראהים רזאא'י, חבר ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט האיראני, אמר: "על הסעודים לדעת שהסכם על הנייר לא יביא להם ביטחון, בדיוק כפי ששנים של הישענות חד-צדדית על ארצות הברית לא סיפקו להם ביטחון. טוב שיותר שתתקנו את מדיניותכם, כדי שלא תיאלצו להתחנן לביטחון מאחרים".צוות בבלי
ראש הממשלה נתניהו עוקץ את בן גביר: "בתשעים הימים הקרובים שום דבר לא יהיה"
ישיבה מתוחה של הקבינט המדיני-ביטחוני לאחר שיבת ראש הממשלה מוושינגטון • השר בן גביר דרש סיכולים יומיים ברצועת עזה, ראש הממשלה השיב בהתייחסות לתקופת הבחירות • ברקע: מפת דרכים של מועצת השלוםדוד קליין
חמישה חודשים לתקיפות האמריקניות: התוכנית הגרעינית עדיין פעילה
למרות התקיפות האמריקאיות באתרי ההעשרה המרכזיים, מומחים מעריכים כי לטהראן עדיין מלאי של כ-440 ק"ג אורניום מועשר ברמה גבוהה - מספיק לתשע עד עשר פצצות | סקירת מצב אתרי הגרעין באספהאן, נתנז ופורדואליהו לוי
משא ומתן בין גנץ לשקד על רשימה משותפת: מי יקבל את התפקיד הבכיר?
בני גנץ ואיילת שקד ניהלו מגעים לקראת ריצה משותפת בבחירות • המתווה שנדון: גנץ במקום הראשון, שקד תקבל עדיפות בבחירת תפקיד • ברקע: חששות מאי-עבירת אחוז החסימהדוד קליין
סעודיה, טורקיה ופקיסטן חתמו על ברית הגנה צבאית משותפת
נחתם "הסכם מכה" - ברית הגנה צבאית בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. לפי ההודעה הרשמית, כל מתקפה צבאית נגד אחת משלוש המדינות תיחשב למתקפה נגד שלושתן. מטרת ההסכם לחזק את ההרתעה המשותפת ולהעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני. בכירים פקיסטנים וטורקים הבהירו כי ההסכם אינו מכוון נגד גורם מסוים, והוא פתוח להצטרפות מדינות נוספות באזור.צוות בבלי
טראמפ מאיים על שוויץ: אוכל למחוק את הגירעון המסחרי בחתימה אחת
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים באופן מרומז על שוויץ בהקשר לגירעון המסחרי של 39 מיליארד דולר בין המדינות. "אני יכול למחוק את הגירעון הזה בחתימה אחת, ואז היא כבר לא תהיה מדינת עילית", אמר. טראמפ הוסיף: "כל מה שאני צריך לעשות הוא לומר: אני לא רוצה את השעונים שלכם. אני לא רוצה את הסחורות שלכם. וכך אנחנו חוסכים 39 או 41 מיליארד דולר, והם עוברים מלהיות מדינת עילית למדינה שנמצאת בצרות גדולות. למזלם, אני אדם נחמד".צוות בבלי
האדמו"ר מצאנז לבחור ששוחרר מהכלא: "גם אחרי רדפו והכוני"
הבחור שמואל שמעלקא פינטר, נכד האדמו"ר מזידיטשוב , התקבל אצל האדמו"ר מצאנז לאחר שחרורו מהמאסר • בשיחה עמוקה דיברו על מסורת המאסר למען התורה, על המסיתים ועל נצחיות התורה • התמליל המלאחיים כהן
חשד להצתה: דיירים פונו בעקבות שריפות חשודות ברמת גן
חוקר דליקות קבע חשד להצתה מכוונת לאחר שלוש שריפות בסמיכות זמנים ומקומית • הדיירים שנפגעו משאיפת עשן פונו לטיפול רפואי • המשטרה פתחה בחקירהיאיר טל