לאחר נהיגה מסוכנת: רוכב אופנוע ללא רישיון נעצר בבאר שבע

בבלי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים באופן מרומז על שוויץ בהקשר לגירעון המסחרי של 39 מיליארד דולר בין המדינות. "אני יכול למחוק את הגירעון הזה בחתימה אחת, ואז היא כבר לא תהיה מדינת עילית", אמר. טראמפ הוסיף: "כל מה שאני צריך לעשות הוא לומר: אני לא רוצה את השעונים שלכם. אני לא רוצה את הסחורות שלכם. וכך אנחנו חוסכים 39 או 41 מיליארד דולר, והם עוברים מלהיות מדינת עילית למדינה שנמצאת בצרות גדולות. למזלם, אני אדם נחמד".