בבלי
מבזק נלחם על חייו

משפחת הלוחם הפצוע קוראת לציבור: "תקרעו את העולם"

דולב בן עטרה, בן 26, מאושפז במצב קשה ברמב"ם לאחר שנפצע בפיצוץ מטען בלבנון • המשפחה פונה לציבור: התפללו לרפואתו השלמה

משה כץ בבלי
משפחת הלוחם הפצוע קוראת לציבור: "תקרעו את העולם"
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

17:56
בבלי

רעידת אדמה בקולומביה: עשרות מבנים קרסו, יש הרוגים

רעידת אדמה קשה פגעה בעיר קאלי שבקולומביה. בניין בן 4 קומות קרס לחלוטין, ולפי דיווחים ראשוניים לפחות עשרות מבנים נוספים קרסו. מדווח על מספר קטן של הרוגים, אך עדיין אין מספרים רשמיים.

צוות בבלי
16:39
מתח פוליטי במחנה השמאל

אם החטוף טוענת: "יאיר גולן אמר לי לשמור על שתיקה"

עינב צנגאוקר, אם שורד השבי מתן, מפרסמת פוסט חריף בו היא מגלה כי יאיר גולן הבטיח לה מקום שמור בצמרת רשימת הדמוקרטים, היא עמדה בכל התנאים ושמרה על הסיכום בסוד – אך בסופו של דבר הוא החליט שלא לשרין אף מועמד

דוד קליין
16:32
פסיקה בליכוד

בית המשפט דחה את העתירה נגד בית הדין: זו המשמעות

השופט שקד דחה את עתירת ח"כ עפיף עבד אך אישר את החלטת בית הדין המפלגתי • הפסיקה קובעת שחברי כנסת ושרים, מכהנים או לשעבר, לא יוכלו להתמודד במחוזות בפריימריז הקרובים

דוד קליין
16:16
בצל המשבר המתמשך

המזכיר הוחלף והמנהיג עדיין נעלם: זה מה שקורה באיראן

מזכיר המועצה לביטחון לאומי הוחלף בבכיר לשעבר ממשמרות המהפכה • במקביל נמשכת היעדרותו של המנהיג העליון מהעין הציבורית • מומחה ישראלי: "מאבקי כוח בצמרת"

אליהו לוי
15:48
מסירות נפש רפואית

צוות רפואי ביפן המשיך בניתוח תוך כדי רעידת אדמה קשה

תיעוד מבית חולים בקוממוטו: רופאים נאחזו בשולחן הניתוחים כדי להגן על המטופל כאשר רעידת אדמה בעוצמה 7.1 פקדה את האזור

בבלי
15:45
ארצות הברית

טראמפ נשאל אם הוא מרחם על ביידן החולה בסרטן - כך השיב

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התבקש להגיב על מצבו הרפואי הקשה של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, הסובל ממחלת סרטן הערמונית במצב מתקדם • טראמפ בחר שלא להביע אהדה ופירט את טעמיו

בבלי
15:41
אומץ לב

עוברי אורח התערבו והצילו קשיש מניסיון שוד במסעדה

אזרחים ערניים בטוסון שבאריזונה מנעו שוד של קשיש בן 70 שנעזר בהליכון | החשוד נעצר תוך דקות לאחר שהעדים מסרו את פרטיו למשטרה

בבלי
15:07
נס על הכביש

"הרכב לא עוצר" - כפסע מאסון, כך ניצלה הנהגת שאיבדה שליטה על הבלמים

שיחה דרמטית למוקד משטרת ישראל מתעדת כיצד מוקדנית ומומחית תעבורה הדריכו בקור רוח נהגת שבלמי רכבה כשלו באמצע נסיעה מהירה, והצליחו להביא לעצירה בטוחה ולמנוע אסון

משה כץ
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר