צוות רפואי ביפן המשיך בניתוח תוך כדי רעידת אדמה קשה
תיעוד מבית חולים בקוממוטו: רופאים נאחזו בשולחן הניתוחים כדי להגן על המטופל כאשר רעידת אדמה בעוצמה 7.1 פקדה את האזור
תיעוד מבית חולים בקוממוטו: רופאים נאחזו בשולחן הניתוחים כדי להגן על המטופל כאשר רעידת אדמה בעוצמה 7.1 פקדה את האזור
רעידת אדמה קשה פגעה בעיר קאלי שבקולומביה. בניין בן 4 קומות קרס לחלוטין, ולפי דיווחים ראשוניים לפחות עשרות מבנים נוספים קרסו. מדווח על מספר קטן של הרוגים, אך עדיין אין מספרים רשמיים.צוות בבלי
עינב צנגאוקר, אם שורד השבי מתן, מפרסמת פוסט חריף בו היא מגלה כי יאיר גולן הבטיח לה מקום שמור בצמרת רשימת הדמוקרטים, היא עמדה בכל התנאים ושמרה על הסיכום בסוד – אך בסופו של דבר הוא החליט שלא לשרין אף מועמדדוד קליין
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