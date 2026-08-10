חשד למעילה של מיליוני שקלים בחברת החשמל: עובדים נעצרו

בבלי

המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי הכריז על שינוי מבני צבאי משמעותי: מיזוג מפקדת ח'אתם אלאנביאא' עם מפקדת הכוחות המזוינים לגוף אחד. במקביל מונו 6 מפקדים בכירים: עלי עבדאללהי כראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים המאוחדים, כיומרת' חיידרי כסגנו, ואחמד וחידי כמפקד משמרות המהפכה. עבדאללהי שימש קודם לכן כראש מפקדת ח'אתם אלאנביאא' וכעת עומד בראש הגוף המאוחד.