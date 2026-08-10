בבלי
מבזק הסכם בפיקוח בינלאומי

הסכם אמריקני-ישראלי-סורי לפינוי חומר גרעיני מאתר חשאי בסוריה

הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תפקח על הוצאת החומרים מ"אתר 99" שהחריד את ישראל • התהליך צפוי להסתיים עד סוף השנה

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הגבול עם סוריה, אילוסטרציה
הגבול עם סוריה, אילוסטרציה | צילום: צילום: מיכאל גלעדי/Flash90
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