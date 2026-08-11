בבלי
מבזק פרשת המסמכים המסווגים

היועמ"שית צפויה להוסיף סעיף ביטחוני בפרשת המסמכים המסווגים

במשרד המשפטים סבורים כי נאספו די ראיות להעמדה לדין בעבירה של מגע עם סוכן חוץ, אף שחוות הדעת הביטחוניות טרם הושלמו

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אוריך ופלדשטיין
אוריך ופלדשטיין | צילום: צילום: Yehoshua Yosef, Yehoshua Yosef/Flash90
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