בג"ץ: פרקליט המדינה יפקח על חקירת פרשת שדה תימן

חדשות עם קנייטש

בין הזמנים השחור: תאונה מחרידה ליד בית שמש ואסון טביעה בלייקווד | שנים אחרי שליחתו לספסלי האופוזיציה - החרדים עדיין סובלים מגזירות ליברמן | שוב מהומות בבני ברק - לפחות עצור אחד בהפגנות נגד נתיבים | המצגת החריגה לאלפי החסידים והמפגש הנדיר בין בגודלי האדמו"רים | גדולי הדור הגיעו לבית שמש להרים לבחורי הישיבות (מעייריב)