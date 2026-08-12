שלושה ילדים נפצעו קשה ממכת חשמל במחנה קיץ חסידי בניו יורק

פרשת וינה

גורמי החקירה בישראל ובאוסטריה בוחנים ממצאים המצביעים על כך שהאם ובתה תכננו את עזיבתן מראש: מחיקת נתוני מיקום מהטלפונים, הצטיידות במזומן רב, ומשטרת וינה מבהירה שאין אינדיקציה לפשע