שלושה ילדים נפצעו קשה ממכת חשמל במחנה קיץ חסידי בניו יורק
עמוד חשמל קרס במחנה שאפראן בפולסבורג • הילדים סבלו מכוויות חמורות ופונו במסוקים למרכז טראומה • צוותי הצלה פעלו במקום
עמוד חשמל קרס במחנה שאפראן בפולסבורג • הילדים סבלו מכוויות חמורות ופונו במסוקים למרכז טראומה • צוותי הצלה פעלו במקום
לאחר שהניו יורק טיימס חשף את פרשת מטוס הפתיון ומשאית הקייטרינג, הרשתות החברתיות התמלאו בסרטונים ובממים משעשעים • גם האיראנים השתתפו ביצירותבבלי
קרוליין לוויט, דוברת הבית הלבן, הודיעה לנשיא טראמפ על החלטתה לסיים את תפקידה בסוף החודש • ההחלטה מגיעה חודש בלבד לאחר שובה מחופשת לידה • טראמפ: "החלטה שאני מבין ומכבד לחלוטין"בבלי
גורמי החקירה בישראל ובאוסטריה בוחנים ממצאים המצביעים על כך שהאם ובתה תכננו את עזיבתן מראש: מחיקת נתוני מיקום מהטלפונים, הצטיידות במזומן רב, ומשטרת וינה מבהירה שאין אינדיקציה לפשעבבלי
גורמים בכירים בבית הלבן ובקונגרס הביעו זעזוע מהמצור שהוטל על כפר קוסרה | צה"ל הגדיר את הפעילות כ"בלתי חוקית ומגונה"בבלי
בעת שמעל 14,000 מתפללים התכנסו במערת המכפלה, עצרו כוחות הביטחון איש דת פלסטיני בן 70 החשוד בהסתה לטרור ברשתות החברתיות | המעצר בוצע במרחק 200 מטר בלבד מהמערה, כאשר החשוד עסק בגינון בחצרובבלי
כלי טיס גדול בעל צורה יוצאת דופן נצפה סמוך לבסיס חיל אוויר בקנזס | מומחים משערים כי מדובר באחד מפרויקטי הנשק המתקדמים והמסווגים ביותר של צבא ארצות הבריתבבלי
לראשונה מאז תחילת הפסקת האש נדרש אישור ישיר של הרמטכ"ל לתקיפה ברצועה • המחבל תוכנן לבצע פיגועים נגד כוחות צה"ל • השינוי נעשה בעקבות הנחיות הדרג המדיני תחת לחץ אמריקני • בתיעוד: רגעי התקיפה המדויקתבבלי
רוב השופטים דחו את העתירה נגד מעורבות פרקליט המדינה בחקירת ההדלפה • השופט מינץ חלק על ההחלטה וסבר שיש למנות מפקח חיצוניבבלי
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