כתגובה לרדיפה: החינוך העצמאי משיק את תוכנית "ייקור לומדי התורה"

תנאים לקואליציה עתידית

יועז הנדל מציב תנאים קשים לשיתוף פעולה פוליטי: רק ממשלה ציונית ללא שותפות עם מפלגות חרדיות וערביות • טוען: "מי שלא משרת, המדינה לא יכולה לממן אותו"