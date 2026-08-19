למרות התנגדות הרופאים: כך צפון קוריאה ממליצה לאזרחים להתמודד עם גל החום

סקרים פוליטיים

סקר חדש של ערוץ 14 מצביע על ירידה חדה במפלגת 'ביחד' שמתקרבת לסף אחוז החסימה • הליכוד ממשיכה להוביל עם 32 מנדטים • ש"ס עם 10 מנדטים, יהדות התורה עם 7 • גוש הימין עומד על 63 מנדטים