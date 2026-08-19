בבלי
מבזק הודאה חריגה בארה"ב

חברת סקרים אמריקנית הודתה: פרסמנו סקרים מזויפים במכוון

החברה טוענת כי מדובר ב"ניסוי חברתי" שנועד לבחון כיצד מידע בלתי מאומת מתפשט בתקשורת ובמדיה החברתית

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הנשיא טראמפ | ארכיון
הנשיא טראמפ | ארכיון | צילום: צילום: אריה לייב אברמס, פלאש 90
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