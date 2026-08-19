מה תקחו? רכב 7 מקומות או מטבח חדש? איזו הגרלה!!

מבזקים נוספים
נהג צעיר נעצר לאחר שנמדד ב-201 קמ"ש ונמלט
נהג בן 19 נתפס נוסע במהירות מסוכנת של 201 קמ"ש בכביש 60. כשניסה להימלט בחשכה תוך כיבוי אורות הרכב, נעצר באמצעות דוקרנים ובאיומי נשק. השופט הורה להאריך את מעצרובבלי
פרטים חדשים על המפץ הגדול ביהדות התורה | מעייריב
תזמון זה עניין של טיימינג: התגובה של "צבע שחור" ליועמ"שית | דרמה מאחורי הקלעים: האם יהדות התורה בדרך לפיצול היסטורי? | מהומת ענק במאה שערים: פשיטה משטרתית הסתיימה במנוסת השוטרים | אין להם קווים אדומים: האדמו"ר מקרלין ורה"י הגר"מ זילבר הותקפו (מעייריב)איצלה כץ
טראמפ אישר: "אפגש את קים ג'ונג און - יש לו 57 פצצות גרעין"
נשיא ארה"ב אישר כי ייפגש עם מנהיג צפון קוריאה בביקורו באסיה, חשף הערכה על היקף הנשק הגרעיני בפיונגיאנג, והזהיר את איראן: "הם ישתמשו בנשק הגרעיני"בבלי
סתירות חמורות בחקירת רצח אלדר דיין: פערי זמנים והעלמת ראיות
חוקרי המשטרה מצביעים על פערים משמעותיים בגרסאות החשודים • ניידת המשטרה הגיעה רק חצי שעה לאחר הכניסה לשטח • טלפון נייד הוחזר לאחר מחיקת תכניםבבלי
צה"ל חיסל ארבעה מפקדי נוח'בה בכירים בתקיפה אווירית אחת
בתקיפה ממוקדת מהאוויר חוסלו ארבעה מפקדים בכירים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, ביניהם מפקד פלוגת נוח'בה ושלושה מפקדי מחלקות מגדוד בית לאהיא. המחבלים היו מעורבים בהוצאת מתווי טרור נגד כוחות הביטחון, ואחד מהם השתתף בטבח הנורא ב-7 באוקטוברבבלי
צה"ל חיסל 4 מפקדי נוח'בה בשאטי — אחד מהם פשט לישראל ב-7 באוקטובר
צה"ל חיסל אתמול במרחב שאטי ארבעה מפקדי נוח'בה מגדוד בית לאהיא של חמאס. בין המחוסלים: מחמד חמדי אחמד אלמצרי, מפקד פלוגה שקידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל; צאמד סמיר חרב אבו ג'בל, מפקד מחלקה שפשט לישראל בטבח ה-7 באוקטובר; מוחמד עטאר ומחמד פתחי חסין נאצר, שני מפקדי מחלקה שהיו מעורבים בקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור. המפקדים חוסלו מהאוויר להסרת האיום על כוחות צה"ל.צוות בבלי
אסיר התבצר על מרפסת ואיים על חייו - פעולת חילוץ מוצלחת
אסיר קשר חבל לצווארו והתבצר על מרפסת בבית הסוהר • כוחות יחידת מצדה הוקפצו למקום ופעלו יחד עם לוחמי הכליאה • הפעולה הסתיימה בהצלחה והאסיר פונה לטיפול רפואימשה כץ
נהג פלסטיני נעצר בגבעת שאול: התחזה לאחר והפר מעצר בית
תושב אבו תור בן 27 נתפס בבדיקה שגרתית כשהוא נוהג ברישיון פסול בפעם הרביעית, מתחזה לאדם אחר ומפר צו מעצר בית. המשטרה פרסמה תיעוד מהמעצרמשה כץ