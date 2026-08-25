גורם אמריקאי: פוטין בלחץ כבד בעקבות תקיפות אוקראיניות בעומק רוסיה
לשעבר בכירה במחלקת המדינה האמריקנית מעריכה כי נשיא רוסיה חווה קושי גובר בעקבות יכולת אוקראינה לפגוע בשטח רוסי. הפרטים
לשעבר בכירה במחלקת המדינה האמריקנית מעריכה כי נשיא רוסיה חווה קושי גובר בעקבות יכולת אוקראינה לפגוע בשטח רוסי. הפרטים
שר הביטחון ערך ביקור בכתר החרמון שבשטח סוריה, במרחק 35 ק"מ מדמשק • העביר מסר למשטר הסורי: "כשתסתכל מהארמון למעלה - תראה את צה"ל" • התייחס גם לפעילות הטורקית בסוריה (צבא וביטחון)בבלי
הנהלת בית החולים פנתה למשטרה לאחר שהתברר כי גורמים חיצוניים השתמשו בשם המוסד ובזהות אנשי צוות, הבטיחו טיפולים בחו"ל וגבו כספים במרמה ממטופלת נזקקת (יהודה פנחסי
בעקבות מגעים שמנהלת חסידות גור עם דגל התורה לקראת הבחירות, בכירים בשלומי אמונים ובחסידויות בעלזא וצאנז מבהירים: "אין משא ומתן בשמנו" • במקביל נבחנת אפשרות לריצה כבלוק טכני עם גורמים אחרים • גם בדגל התורה מתגלעות מחלוקות פנימיות בין הבתיםדוד קליין
תושב שפרעם בן 49 החשוד באיומים על עובדת ובדרישת כספים נתפס במהירות על ידי כוחות המשטרה • הוגשה נגדו הצהרת תובעמשה כץ
נשיא ארה"ב פרסם האשמות חריפות נגד המשטר בטהראן ● "הורגים אפילו כשלא מוחים - משבר הומניטרי שחייב להיפסק" ● טענות על אי תשלום משכורות לחיילים ● המשטר מכחיש, אך המשבר הכלכלי מעמיקישראל גרוס
צוותי כיבוי ויחידות מיוחדות לטיפול בחומרים מסוכנים הוזנקו לסניף הדואר במרכז העסקים • החבילה החשודה הכילה שני חומרים נוזליים שונים • הזירה בודדה והאזרחים פונומשה כץ
הדר כהן ע"ה נפטרה בבית החולים אסותא באשדוד • אימה מרת צופיה כהן ע"ה נהרגה בתאונת דרכים קשה לפני שישה שבועות בהיותה בהריון מתקדם • הרכה חולצה בניתוח קיסרי חירום ונלחמה על חייה במחלקת הפגייהיאיר טל
צה"ל ושב"כ תקפו אתמול חמישה מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס במספר תקיפות ברחבי רצועת עזה. במחסנים אוחסנו רקטות, כלי נשק, מטענים, רימונים וציוד לחימה נוסף ששימש את מחבלי חמאס לקידום מתווי טרור נגד כוחותינו ברצועה. המחסנים הוקמו בתוך מסגדים ולצד תשתיות הומניטריות ברצועה. צה"ל ושב"כ הדגישו כי לא יקבלו פעילות טרור מכל סוג שהיא לעבר אזרחי ישראל וימשיכו לפעול בנחישות נגד כל איום. כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
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